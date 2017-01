C’est encore plus la folie que d’habitude autour de Roger Federer : les fans et les suiveurs scrutent ses moindres faits et gestes, alors que les photographes s’agglutinent à chacun de ses entraînements. D’ailleurs, toute cette frénésie commence à franchement l’étonner. Mais c’est que certains pensaient ne plus le revoir… "Moi, j’ai toujours pensé que je serais bien au rendez-vous ici, même si après Wimbledon c’était un peu devenu une course contre la montre. Mais il n’y a pas eu de rechute, le job a été bien fait et je dois en remercier mon équipe."

Être tête de série n°17 le traumatise moins que les gens apparemment : "Je savais ça quasiment depuis novembre donc je suis un peu surpris de voir les gens s’étonner… Je me suis préparé de cette façon-là, en me disant que c’est pire pour les autres que pour moi, même si je sais que ça ne me facilite pas les choses. Mais en même temps, perdre au deuxième ou troisième tour, ou en quarts de finale, c’est la même chose car ce qui m’intéresse, c’est d’aller très loin dans les Grand Chelem. J’ai l’habitude d’atteindre les demi-finales mais cette année, forcément, ça ne peut pas vraiment être l’objectif car j’ai eu trop de problèmes physiquement. Mais j’ai lu des trucs comme tableau de rêve , mais, pour ma part, je le trouve très difficile."

Il n’a quand même pas l’habitude de voyager sans la pancarte de favori, et sent les attentes des gens. "Ils attendent que je fasse au moins des quarts ou des demi-finales de nouveau. C’est formidable, mais moi je sais à quel point j’ai dû travailler dur depuis six mois… Je sais que je suis encore dans une situation inconnue. Mais les conditions sont top, c’est rapide, les balles fusent : c’est bien pour mon jeu même si les marges sont plus fines. Je vais devoir faire un grand effort de concentration point par point encore plus qu’avant car j’ai perdu cette notion de jouer des matches. Je préfère être favori, mais underdog, ok, ça ira aussi. Tant que je reste en bonne santé…"

De ce côté-là tout va bien : le corps a bien réagi pendant la Hopman Cup et l’adaptation à Melbourne se passe également très bien. Cette semaine le programme a été "light, plus une question de maintenir la forme".

S’il y en a bien un qui croit à un retour au premier plan de Federer, c’est son grand rival Novak Djokovic. "Je m’attends à tout et à rien", sourit le Djoker. "Avec Roger, ce dont on est sûr, c’est qu’on verra du jeu de très grande qualité ainsi que son aura de champion. Il a manqué au sport, donc c’est bien de le revoir, c’est une évidence. C’est l’une des personnes les plus importantes à avoir jamais tenu une raquette. Maintenant il va falloir voir comment son corps va se comporter mais il avait l’air bien à Perth. Il a l’air en forme et je suis certain qu’il est très motivé. Avec toute son expérience et son talent ça ne lui prendra pas longtemps avant d’être totalement compétitif."

On en aura déjà un aperçu lors de son premier tour face à l’expérimenté gaucher autrichien Jürgen Melzer. L’heure a sonné !