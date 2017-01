Il l’a fait. À 35 ans, Roger Federer a remporté l’Open d’Australie pour la cinquième fois de sa carrière. Après avoir été présenter son trophée sur la Rod Laver Arena, avoir fait le tour des plateaux de télévision et avant de filer au contrôle antidopage, le Suisse est revenu sur ce 18e Majeur.

Roger, êtes-vous satisfait d’avoir mis de la distance par rapport à vos rivaux dans cette course aux titres ?

"C’est le côté le plus petit pour moi dans cette victoire. L’important c’est mon retour et cette victoire face à Rafa . Voir ma popularité ici, tout le soutien reçu, et refaire ça à mon âge alors que je n’avais pas gagné un Majeur depuis cinq ans… Je ne vois que ça. Le nombre de Majeurs importe peu."

Comment avez-vous réussi à rester calme en fin de match ?

"Je me suis dit de jouer librement. C’est ce dont on avait parlé avec mes coaches avant le match : joue la balle, pas l’adversaire, prends ta chance. Les braves allaient être récompensés ici donc je ne voulais pas sortir de là avec des regrets après avoir vu je ne sais combien de coups droits de Rafa me tomber dessus. Et puis j’ai cru du début à la fin que je pouvais gagner ce match. J’ai quand même été surpris de pouvoir jouer mon meilleur tennis car j’ai quand même eu un sale moment dans le quatrième et le début du cinquième."

Justement, que répondez-vous à ceux qui critiquent la pause kiné prise à la fin du 4e set ?

"J’ai mal à cette jambe depuis le match face à Noah Rubin (2e tour) . Je m’en suis bien sorti pendant le tournoi mais face à Stan c’est revenu dès le début. Je me suis dit que pour une fois j’allais faire appel au kiné et voir si un massage m’aiderait. Je pense que ça a été le cas, je ne suis pas certain. En finale j’ai commencé à avoir mal au quadriceps dès le deuxième set, et à l’aine à partir du troisième. Alors j’ai pensé que les règles étaient là pour qu’on les utilise. Évidemment il ne faut pas abuser du système et je suis le dernier à le faire."

Gagner ce titre et en plus face à Nadal, peut-être votre plus grand rival, doit être spécial…