S’il n’avait pas vu venir sa victoire à Melbourne, Roger Federer a visualisé de longue date celle dont il rêve à Wimbledon. Il n’a plus soulevé le trophée à Londres depuis 2012 et avait été battu l’an dernier en demi-finales, le genou et le dos en vrac. Mais le voilà à deux marches d’un huitième sacre historique avec un boulevard vers le titre car tous les astres se sont alignés.

Si la défaite de Rafael Nadal dont la forme était resplendissante a été une sérieuse embellie, l’abandon de Novak Djokovic en quart de finale mercredi a fait office de miracle. Pourquoi ? Car le Serbe fut son bourreau des finales 2014 et 2015 et qu’il semblait très proche d’en retrouver le niveau. Comme si cela ne suffisait pas, Andy Murray a pris la porte. Federer est le seul membre encore debout du Big 4 et ne redoute plus un seul de ceux qui restent comme il craint ces trois-là.

La dernière fois qu’il n’y a eu qu’un seul membre du Big 4 en demi-finales ici ? 2005, avec… Federer. Comment ne pas y voir un signe ? Impossible. Encore plus impossible quand on a vu l’actuel 3e mondial jouer ici : serein, libéré, claquant service et coup droit comme à la parade, bougeant comme un félin. Quand il regarde devant, il voit Tomas Berdych qu’il a dominé 18 fois en 24 duels, Marin Cilic battu 6 fois en 7 duels et Sam Querrey battu trois fois sur trois. L’avantage psychologique est pour lui.

Wimbledon est le tournoi qui compte le plus pour Federer, le reconquérir serait donc la parfaite touche finale de son come-back.

Comment Federer peut-il manquer cette occasion inespérée il y a encore douze mois ? À cause d’un rival dans un jour de grâce, on ne voit que ça. Federer lui-même note que le profil de ses rivaux reste problématique.

"Ce sont de grands cogneurs, plus grands et plus costauds que moi, avec d’énormes services et beaucoup de puissance en fond de court. Je vais devoir trouver un autre chemin avec mon slice, mon lift et ma régularité."

Il est vrai que Tomas Berdych a fière allure et qu’il a déjà battu Federer en Majeurs : ici en 2010 en quart et au même stade à l’US Open en 2012. Mais tout le monde sait aussi combien il a souvent tremblé face au Big 4. À Melbourne, il s’était liquéfié face à Federer.

Non, vraiment, ce Wimbledon 2017 est l’occasion en or massif que Federer espérait. Il va donc prier pour que la géniale imprévisibilité du sport ait eu son quota avec ses trois acolytes.