Fed contre Baby Fed, voilà ce qui normalement doit être un blockbuster dans le monde du tennis. Mais pour le moment, Roger Federer s’est toujours assuré de faire tourner cela en sens unique puisqu’il mène 5-0 face à Grigor Dimitrov avec seulement deux sets lâchés en route. L’original garde pour le moment la main sur la brillante copie.

"Il a beaucoup de talent, beaucoup d’options dans son jeu. J’aborde toujours nos matches en étant certain qu’il sera encore meilleur que la dernière fois."

Est-ce que le rapport de force peut changer lors de ce huitième de finale ? Ils ne se sont jamais affrontés sur gazon et Dimitrov a été très solide et très concentré depuis le début du tournoi : il rêve de gagner Wimbledon, dont la surface convient parfaitement à son jeu.

Demi-finaliste en 2014, battu par Novak Djokovic, le 11e joueur mondial se trouve de nouveau face à une montagne. Un parfait résumé de sa carrière pour le moment : il lui reste à faire sauter le verrou Big 4 pour aller au bout en Grand Chelem. On n’a pas oublié sa défaite en cinq sets à Melbourne face à Rafael Nadal en demi-finales. Lui non plus sûrement vu le mal qu’il a eu à s’en remettre.

Mais le Dimitrov de 2017 est de nouveau plein de passion pour son sport et cela ne le rend que plus dangereux : "J’adore le jeu, j’adore ce sentiment quand tu gagnes après t’être surpassé, après avoir vaincu tes démons. Quand tu es tellement dans ton truc qu’il n’y a plus que toi et la balle. Et chaque jour tu travailles pour devenir meilleur. J’ai hâte de cette deuxième semaine car mon but ultime est de gagner ici."

Mais Federer arrivera avec la confiance de celui qui n’a jamais été battu par son rival du jour, et la même certitude que les autres cadors face à Dimitrov : oui, il est capable de gagner… mais mentalement cela peut aussi lâcher. Le Suisse n’aura aucun intérêt à tenter le mano a mano du fond du court face à Dimitrov mais tout intérêt à lui mettre la pression très vite. Encore plus avec cette crève qui lui a compliqué la vie ces derniers jours.

"Malgré ce rhume, je me sens bien mieux physiquement qu’en Australie, je n’ai pas eu de match en cinq sets donc ça va."

Pour lui comme pour le Bulgare, la clé devrait être de bien servir et d’avoir le poignet solide au filet et au passing. Ainsi que le sang très froid. Cela semble aller comme un gant à l’homme qui chasse un huitième titre à Wimbledon, non ? Wimbledon n’a pas encore connu de tremblement de terre, à voir si ça peut commencer lundi.

