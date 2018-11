Cette saison, plus que jamais, a été celle des vieilles gloires en tennis. Federer à l'Open d'Australie, Nadal à Roland Garros ainsi que Djokovic à Wimbledon et à l'US Open ont conquis les quatre levées du Grand Chelem. Les trois meilleurs joueurs de ces 15 dernières années ont donc, encore une fois, raflé les principaux tournois sur le circuit ATP. En 2018, la jeune génération n'a toujours pas pris le pouvoir. Pourtant, avec la victoire surprise de Zverev aux Masters de Londres face à Djoko, les cartes semblent être rabattues pour l'année 2019.





"Que pouvons-nous attendre de 2019 ? Je pense que Federer ne remportera pas un nouveau trophée du Grand Chelem", témoigne Toni Nadal, l'oncle de Rafa et son ancien entraîneur. "Je ne dis pas ça par rapport à son jeu mais bien en fonction de la lourdeur de ces tournois. Bien que j'ai déjà dit ça par le passé et que le Suisse m'avait alors bien surpris."





Toni Nadal a également observé d'un œil avisé la montée en puissance des Zverev, Shapovalov, Tsitsipas et consorts. "J'ai longtemps douté du fait que les jeunes puissent faire mieux que Federer sur gazon, que Nadal sur terre battue et que Djokovic sur dur", détaille-t-il. "Je pensais que le changement allait s'opérer via la baisse de niveau de ces stars plutôt que par un saut qualitatif des jeunes joueurs. Mais la finale de Londres m'a fait douter. Je prédis maintenant une belle rivalité entre Djokovic et Nadal assortie avec une intégration de la nouvelle génération."