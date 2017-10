Arrivé tôt à Shanghai après un tour par Tokyo pour un événement de son équipementier, Roger Federer retrouvera la compétition officielle pour la première fois depuis New York. Après une bonne semaine d’entraînement suite à la Laver Cup , il est prêt pour la fin de saison.

Dans quel état de fraîcheur vous trouvez-vous en ce moment ?

"Je suis là depuis jeudi, je ne suis jamais arrivé aussi tôt à Shanghai. Je passe des heures sur le central et je reste très occupé, ce qui me permet de garder l’état d’esprit qu’il faut car je suis là pour gagner ce tournoi. J’ai toujours dans mes priorités de l’année d’arriver en forme à Shanghai pour être ensuite lancé vers la fin de saison. Je suis ravi d’être là et je suis en bonne santé donc tout va bien. Je ne joue quasiment que les grands tournois donc il ne faut pas se rater : il faut arriver au top de sa forme à chaque fois et ce n’est pas si facile que ça."

Rafael Nadal vient de gagner à Pékin : êtes-vous surpris de le voir accumuler les victoires sur dur ?

"Non, pas vraiment. Il avait prouvé dès le début de saison qu’il était de nouveau fort sur cette surface. Le problème, c’est qu’il a gagné 10 titres à Roland-Garros donc certains pensent encore qu’il ne peut pas jouer sur dur. Donc, non, je ne suis pas surpris, et je suis très heureux pour lui. On a en plus passé une super semaine à la Laver Cup ensemble. Et gagner Pékin alors qu’il était très occupé depuis sa victoire à l’US Open, c’est très important pour lui. Pour être franc, je m’attendais à le voir déclarer forfait à Pékin et reprendre à Shanghai. Il n’y avait aucune raison qu’il puise autant, mais c’est Rafa : un grand professionnel."

Quels efforts êtes-vous prêt à faire pour cette place de n°1 mondial ?