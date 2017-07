Marin Cilic tient la même forme qu’à l’US Open en 2014 et pourtant tout le monde semble penser que Roger Federer est devant une occasion en or. Une simple formalité, Cilic ? Certainement pas ! Et Federer le sait bien. Pourtant, comme le Suisse pourrait-il se défaire de cette impression de chance au tirage quand il n’a pour une fois pas à se coltiner un membre du Big 4 ? Lui-même n’a pas l’air trop sûr : "Cela m’est déjà arrivé dans le passé de ne pas les jouer en finale d’un tournoi du Grand Chelem, mais oui ça va sûrement changer les choses. C’est sympa, mais je ne pense pas qu’elle sera plus facile. Et je ne peux pas imaginer que Marin passe à côté : pas avec son service et sa puissance, pas en arrivant à ce stade du tournoi."

Federer ne nie pas que cette finale de Wimbledon est le seul objectif depuis un an afin de reprendre ce qu’il estime être son bien, dérobé depuis 2012. "Gagner en Australie, à Indian Wells et à Miami, c’était la surprise totale. Le but depuis l’année passée, c’est Wimbledon : c’est vers ce tournoi qu’on a travaillé."

Face à Cilic, il connaît très bien sa feuille de route, lui qui a remporté six de leurs sept confrontations. "Je vais devoir avoir plein d’inspiration pour faire les bons choix, mais j’ai le plein de confiance et c’est très important avant une finale."

L’homme qui court après un huitième titre historique à Londres, et un 19e trophée en Majeurs, devra continuer à bien servir et trouver des solutions pour neutraliser les deux premiers coups de raquette du Croate. Il devra sans doute être encore plus rapide que face à Berdych pour affoler les grandes jambes et le timing adverse. Il a ce match dans la raquette mais il ne sera pas le seul à pouvoir contrôler les points.

Là réside en effet la principale chance de Marin Cilic. Si l’actuel 6e mondial veut créer l’exploit, il va devoir toujours tirer le premier. C’est comme ça qu’il avait laminé Federer (6-3,6-4,6-4) en demi-finales de ce fameux US Open : en lui infligeant cette défense qu’il déteste. Il n’a pas mille options : servir le plomb, agresser dès le premier coup de l’échange, refuser de reculer, assommer chaque tentative de variation adverse. Et bomber le torse sur ce central pour trouver sa place au milieu d’une foule qui n’aura d’yeux que pour le Suisse.

La saison passée, Cilic a mené deux sets à rien face à Federer ici avant de se liquéfier, alors il devra aussi faire taire cette petite voix qui parfois le coule. Il se dit prêt et a prouvé ici combien il avait la tête dure et le sang froid.

"Cette défaite m’a fait mûrir, j’en ai beaucoup appris et le but est de m’en servir à chaque fois que je me retrouve dans des situations similaires. Mon niveau de jeu me donne beaucoup de confiance, et puis le fait d’avoir déjà joué et gagné une finale en Grand Chelem devrait m’aider. Disputer une finale ce n’est jamais finale au niveau des émotions mais je veux croire en mes capacités."

Federer est prévenu : Cilic n’a pas l’intention d’être la victime expiatoire.