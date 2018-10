La faute à cette douleur qui s'est aggravée jusqu'à former unqui l'oblige à

Fâcheux, d'autant que le n°1 belge détenait plus de 1850 points à défendre entre ses titres à Shenzhen et Tokyo, sa finale au Masters ou sa demie à Bâle. Bref, un coup dur aussi au niveau mathématique pour le Liégeois qui pourrait le voir dégringoler autour de la 25e place mondiale.



Parmi les tournois auxquels il devait s'aligner dans ce marathon qu'il avait prévu initialement avant l'amplification de sa blessure, figurait bien évidemment l'European Open à Anvers (du 15 au 21 octobre).

Tête de série n°1 de cet ATP 250, Goffin était très attendu pour cette 3e édition de ce tournoi devant son public, d'autant qu'il ne l'a jusqu'ici encore jamais remporté. L'an dernier, Tsonga s'était offert Schwartzmann (6-3, 7-5) en finale, alors qu'un autre Français en la personne de Gasquet avait ouvert le palmarès à Anvers en 2016. "Nous souhaitons un prompt rétablissement à David Goffin et sommes convaincus que nous pourrons le voir briller lors de l'édition 2019 de notre tournoi!", ont exprimé les organisateurs dans un communiqué.

Suite à l'annonce de ce forfait, Dick Norman, directeur de l'European Open, ne voulait malgré tout pas crier à la catastrophe, rappelant que l’événement garantirait "malgré tout un haut niveau". Avant de souligner que " l'European Open, seul tournoi ATP en Belgique, demeure un événement tennistique exceptionnel. Ensemble, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Diego Schwarzman, Jo-Wilfried Tsonga, Feliciano Lopez, Robin Haase et Kyle Edmund totalisent pas moins de 48 titres ATP."

Et puis de rappeler qu'il y aura d'autres représentants noirs-jaunes-rouges. "Dans le tableau principal, on retrouvera Ruben Bemelmans qui a défendu les couleurs de notre pays à la Coupe Davis, et une wild card pour les qualifications attribuée à ce jeune talent prometteur qu'est notre compatriote Zizou Bergs. Nous restons une plateforme hors normes pour les joueurs de tennis belges et pour les fans de ce sport".