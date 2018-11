La France a réduit le score en finale de la Coupe Davis de tennis face à la Croatie à la faveur du double, samedi sur la terre battue de Lille. Les Croates, victorieux de deux premiers simples vendredi, mènent deux victoires à une.

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, finalistes du Masters de double à Londres, ont pris la mesure en quatre sets d'Ivan Dodig et Mate Pavic 6-4, 6-4, 3-6 et 7-6 (7/3) en 3 heures et 38 minutes de jeu pour revenir à deux victoires à une avant les deux derniers simples au programme dominical.

Vendredi, Marin Cilic (ATP 7) s'était défait de Jo-Wilfried Tsonga (ATP 259), diminué en fin de rencontre, 6-3, 7-5, 6-4 pour donner un deuxième point aux Croates après celui décroché facilement aussi par Borna Coric (ATP 12) face à Jérémy Chardy (ATP 40) 6-2, 7-5, 6-4.

Les capitaines de Coupe Davis peuvent changer la composition jusqu'à une heure avant le coup d'envoi et Yannick Noah, qui dispute sa dernière rencontre en tant que capitaine des Bleus, pourrait faire appel à Lucas Pouille (ATP 32), lui qui avait apporté le point de la victoire finale en 2017 contre la Belgique (3-2).

Jeremy Chardy est en théorie prévu pour jouer contre Marin Cilic à partir de 13h00 et le dernier duel opposerait en théorie Jo-Wilfried Tsonga à Borna Coric, mais Tsonga apparaissait bien diminué vendredi.

La France, tenante du titre, compte dix victoires en Coupe Davis et huit défaites en finale. La Croatie n'a gagné qu'une édition, en 2005, et perdu une finale, en 2016.

C'est la dernière édition de la Coupe Davis sous son format actuel.