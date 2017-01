Kirsten Flipkens a hérité d’un tirage difficile à Melbourne, avec un premier tour face à la lauréate du tournoi de Sydney.

Vous affrontez Johanna Konta, 10e mondiale, et coachée par Wim Fissette...

"C’est un tirage qui n’est pas facile, c’est clair. Mais je pense que j’ai un avantage car je n’ai rien à perdre et qu’en ayant joué les demi-finales ici l’année dernière, elle a beaucoup de points à défendre. On verra. J’ai déjà joué beaucoup contre les joueuses de Wim - Halep, Azarenka - donc c’est comme ça… Mais d’un autre côté, il me connaît bien et peut donner des indications, des conseils, c’est normal. Mais je n’ai rien à perdre."

Quelles sont les sensations en ce début de saison ?

"Physiquement et mentalement, ça va. J’avais mal au poignet droit les six derniers mois mais maintenant, c’est parti. J’ai eu une infiltration fin décembre, tout se passe bien, donc je suis très contente car maintenant je peux m’entraîner à fond et ça change aussi beaucoup de choses mentalement. J’ai fait beaucoup de physique mais, au niveau du tennis, je n’ai pas joué beaucoup. Après l’ IPTL , j’ai passé un autre scan chez un autre docteur et je n’ai plus joué jusqu’à Auckland : j’ai tapé ma première balle quatre jours avant. C’était difficile mais j’ai l’avantage de sentir la balle de nouveau très vite, donc j’ai un bon sentiment sur mon niveau même si c’est normal de ne pas avoir tout de suite beaucoup d’attentes. Le docteur m’a dit qu’on pouvait refaire l’infiltration deux fois par an. J’espère pouvoir continuer comme ça jusqu’à la terre battue."

L’Open d’Australie, vous appréciez ?

"Sur le concept total, c’est mon tournoi du Grand Chelem préféré, je pense, avec Wimbledon. Les infrastructures, tout ce qui est organisé pour les joueurs, c’est incroyable. Chaque année tu vois l’évolution. Tu peux manger tout ce que tu veux, tu as le cordage gratuit pour les raquettes, un chèque pour les voyages…"

Votre ligne de vêtements est un projet qui prend du volume…