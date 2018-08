Fabio Fognini est un digne héritier de la commedia dell’arte. L’Italien est un personnage haut en couleurs qui donne vie à ses représentations. Imprévisible, il récolte souvent les acclamations des publics aux quatre coins du globe.

Son dernier show avait pour décor Los Cabos avec comme partenaire de finale Juan Martin Del Potro. L’Italien a capté toute la lumière et l’a emporté 6-4, 6-2. Ce 8e succès entrera dans les annales car il est son premier sur surface dure. En 2018, il a soulevé les trophées à Bastad et Sao Paulo. À 31 ans, il se rapproche à une place de son meilleur ranking (ATP 13).

Malgré une entame catastrophique (0-3), l’Italien a gardé son sang-froid, ce qui n’est pas son point fort. Il est revenu à 3-3 avant de mener 4-3.

L’Italien a été d’une efficacité exceptionnelle, puisqu’il a réalisé le break quatre fois en quatre occasions !

"Tu as mérité ta victoire, tu as mieux joué que moi. J’ai connu de meilleures journées, et tu en as profité. Je te félicite", a reconnu l’Argentin en terre mexicaine.

"Heureusement qu’il a mal joué, c’était lui le favori", a rétorqué l’Italien qui n’est jamais avare d’un trait d’humour.

Fabio Fognini est et restera une énigme jusqu’au bout. Capable des plus beaux coups de génie et des plus mémorables coups de gueule, il reste un délice à voir jouer. Il prend la direction de Toronto où il sera opposé à Steve Johnson. L’Américain a tout intérêt à se méfier de l’homme en forme de cet été. L’Italien reste sur deux titres en trois tournois.

Cet acteur hors pair est en tournée avant son show final à New York fin du mois où il sera attendu au tournant.