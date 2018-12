Alors que le circuit professionnel est en vacances avant de reprendre la saison 2019, d'autres ont décidé de faire un pas de côté. Comme Germain Gigounon.

A 29 ans, il a annoncé ce lundi matin mettre fin à sa carrière internationale.

"Après 12 ans sur le circuit professionnel et plus de 15 ans à voyager de tournois en tournois, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière. C’est sans nul doute, la décision la plus difficile que j’ai eu à prendre tant cette aventure était un moteur chaque matin !

J’avais 5 ans lorsque j’ai commencé à frapper dans la balle et très vite j’ai su que c’est ce que je voulais faire de ma vie. Je suis devenu acharné et j’ai franchi les étapes plus ou moins vite pour quitter la maison assez jeune. Merci à mes parents de m’avoir fait confiance et de m’avoir permis de quitter si tôt le cocon familial...

J’ai commencé à voyager partout des rêves plein la tête... La passion qui m’animait n’a fait que grandir et je me suis lancé corps et âme dans cette folle aventure. J’ai traversé le monde entier, j’ai connu beaucoup de hauts, de bas, de joies, de désillusions, de blessures, de victoires, de découvertes, de rencontres incroyables et j’ai grandi, je me suis construit...



J’aurais certes rêvé de plus en terme de résultats mais je pense pouvoir être fier de pas mal de choses... je n’oublierai jamais ce 1er gros tournoi gagné en junior “à la maison”, je n’oublierai jamais cette fierté immense de représenter mon pays avec l’équipe de Coupe Davis, je n’oublierai jamais ma qualification pour le tableau final de Roland Garros, terre de tous mes plus beaux rêves... Mais la plus grande de mes fiertés reste celle d’avoir été guidé par cette passion chaque jour et d’avoir réussi à m’accrocher dans les nombreux moments difficiles pour souvent me relever. N’est ce pas, finalement, la plus belle chose que de vivre de sa passion...?



Pour terminer, je voudrais remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m’ont aidé et soutenu de près ou de loin durant toutes ces années et plus particulièrement mon grand père sans qui tout cela aurait sans doute été impossible !

Une page se tourne mais l’histoire n’est pas finie ! Aujourd’hui, je me tourne vers d’autres projets sans pour autant quitter ce monde qui me passionne toujours autant."

En cette fin d'année, il pointait à la 354e place à l'ATP.