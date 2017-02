David Goffin (ATP 11) va tenter, ce dimanche à Rotterdam, de remporter le tout premier titre de sa carrière dans un tournoi ATP 500. Le Liégeois, 26 ans, s'est qualifié samedi soir pour l'apothéose de l'ABN Amro World Tennis Tournament, doté de 1.724.930 euros, en battant facilement, 6-1, 6-3, le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 109), 25 ans, issu des qualifications.

"C'était un match particulier, car Pierre-Hugues est un ami", expliqua-t-il. "C'est un garçon très sympathique et il a livré un superbe tournoi. Je suis très content de la manière dont j'ai joué et dont j'ai retourné. Son service est sa meilleure arme, mais j'étais sur chaque balle. Je suis quasiment parvenu à tout retourner et c'était la clef pour gagner ce match ce soir."

David Goffin n'avait encore jamais gagné le moindre match à Rotterdam en trois précédentes participations. Là, il vient d'en remporter quatre en quatre jours pour se qualifier pour une huitième finale sur le circuit, lui assurant au passage de devenir le premier joueur masculin belge à intégrer le Top 10 à l'ATP. Ce dimanche, le Liégeois retrouvera un autre Français, Jo-Wilfried Tsonga (ATP 14), 31 ans, qui a remporté la 400e victoire de sa carrière en battant Tomas Berdych (ATP 13), lauréat de l'édition 2014, 6-3, 6-4.

"Ce sera une grande finale. Jo joue vraiment bien", poursuivit-il. "Il a plus d'expérience et parvient souvent à produire son meilleur tennis en finale. Je suis pour ma part un peu fatigué, mais heureusement, ma demi-finale contre Herbert n'a pas été trop éprouvante. Ce n'est jamais facile de gagner une finale et je n'ai encore jamais remporté un tournoi ATP 500. Je vais me préparer comme s'il s'agissait d'un autre match et j'espère que je réussirai à bien jouer", conclut-il.