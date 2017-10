"J'ai vécu une semaine extraordinaire!", s'est-il exclamé après sa victoire. David Goffin (ATP 11) était aux anges, dimanche, après avoir remporté au tournoi ATP 500 sur dur de Tokyo, doté de 1.563.795 dollars, le quatrième titre de sa carrière et son deuxième en deux semaines.

En finale, le Liégeois, 26 ans, a mis fin au beau parcours du Français Andrian Mannarino (ATP 31), tombeur du Croate Marin Cilic (ATP 5), la tête de série N.1 du tableau, en demi-finale. Il s'est imposé 6-3, 7-5 après avoir sauvé des balles de 5-2 et 5-3 dans le deuxième set.

"Il s'agit de ma première victoire dans un tournoi ATP 500 et c'est une sensation incroyable", raconta-t-il, ravi. "C'est un trophée très particulier. L'an dernier, pour ma première participation, j'avais atteint la finale (NdlR : contre l'Australien Nick Kyrgios). Et là, je repars avec le titre. Je n'ai pas de mots. C'est génial !", poursuivit-il.

"Ce n'était pas un match facile. Je suis très bien entré dans la partie, j'étais solide, je servais bien. J'ai disputé un très bon premier set. Ensuite, il est devenu plus agressif et avec ses frappes à plat, ce n'était pas évident de tenir l'échange. Il a pris les devants, mais j'ai réussi à serrer le jeu, en me montrant plus présent en retour, pour refaire mon retard, réaliser le break décisif à 5-5 et conclure par un jeu blanc. C'était l'épilogue parfait", sourit-il.

Plus rien ne semble arrêter David Goffin depuis le début de l'automne. Même s'il a eu la chance de ne pas avoir à affronter le moindre adversaire du top 20 à Shenzhen et à Tokyo, le N.1 belge a remporté son neuvième match consécutif sur le circuit, dimanche, en battant Adrian Mannarino, le onzième si l'on ajoute ses victoires en Coupe Davis contre les Australiens John Millman (ATP 188) et Nick Kyrgios (ATP 19). Une belle série qui lui permet de réintégrer le top 10 à l'ATP, mais qui, surtout, lui ouvre les portes d'une qualification pour le Masters, à Londres, du 12 au 19 novembre, alors qu'il enchaînera cette semaine avec le tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Shanghai, où il affrontera au deuxième tour un autre Français, Gilles Simon (ATP 45).

"Là je suis un peu fatigué après deux semaines très intenses. Je vais certainement fêter cela par un dîner au restaurant avec un petit verre de champagne, mais ensuite, je vais tâcher de me reposer un peu", glissa-t-il encore. "Ce lundi, j'ai un vol pour Shanghai, où un autre tournoi m'attend. Heureusement, je ne suis pas fatigué mentalement. C'est le plus important, car la saison n'est pas finie. Je serai peut-être au Masters à Londres et ensuite, il y aura la finale de la Coupe Davis. La blessure que j'ai eu à Roland-Garros aura peut-être été un mal pour un bien finalement, car elle m'aura permis de garder de la fraîcheur. Là, je suis de retour à 100% et j'ai toujours faim de victoires, envie de me battre. C'est très positif", conclut-il.

Goffin explique son retour en force: "Quand je sers bien, cela m'aide beaucoup"

Deux tournois, deux titres! David Goffin (ATP 11) revient en force sur le circuit en ce début d'automne après avoir peiné cet été pour se remettre en selle suite à sa blessure à la cheville droite contractée à Roland-Garros. Le N.1 belge, 26 ans, a même peut-être gardé le meilleur pour la fin alors que se profile une première qualification au Masters, du 12 au 19 novembre, à Londres, et la finale de la Coupe Davis à Lille, contre la France, la semaine suivante.

Le droitier de Rocourt est revenu sur les clés de sa réussite. "Tout d'abord, cela fait quelques semaines que je sers très bien. Depuis le lendemain de l'US Open, en réalité", expliqua-t-il. "J'ai très bien servi en Coupe Davis contre l'Australie et cela a continué lors de mon arrivée en Asie. Mon rythme est très bon, ma gestuelle également. J'affiche un pourcentage assez élevé de premières balles et ma deuxième balle est aussi très efficace. L'adversaire ne peut pas m'agresser souvent et je suis prêt pour frapper mon deuxième coup. Mais je dois encore y travailler, car dans le tennis moderne, c'est très important d'avoir un bon service. Quand je sers bien, cela m'aide beaucoup."

Mais le service n'explique pas tout. "J'ai également beaucoup travaillé au niveau de mon positionnement, et principalement de l'agressivité à afficher sur le court. Avec mon gabarit, c'est vraiment important de rester sur ma ligne de fond, ou en tout cas le plus près possible, de manière à pouvoir mettre la pression sur mes adversaires. C'est la clé en ce qui concerne mes coups de fond de court. Et j'ai aussi cherché à améliorer ma volée, car lorsque vous mettez l'adversaire sous pression, il faut parfois venir au filet pour conclure le point."

Avec deux sacres de rang, Goffin est pour l'instant dans une spirale très positive. "Quand vous enchaînez les victoires, les choses se font de manière plus naturelle. Vous savez comment jouer les points importants, comment négocier les moments clés. Vous avez de bonnes sensations sur le court, vous savez quel coup frapper à quelle occasion, quelle tactique adopter. Les choses sont assez claires dans votre tête, vous avez confiance en votre déplacement et en vos mains. C'est une agréable sensation...", conclut-il.