Il reste deux semaines de tournoi pour distribuer les 4 derniers tickets pour le Masters de Londres.

Si Dimitrov et Cilic sont quasi assurés de leur sésame, il reste quelques joueurs - dont David Goffin - en lice pour les deux dernières places. Si l’on brasse large, on peut raisonnablement estimer que les deux dernières places qualificatives se joueront entre David Goffin, Pablo Carreno, Sam Querrey, Kevin Anderson, Juan Martin Del Potro et Jo-Wilfried Tsonga.

Tsonga et Del Potro, le mince espoir

Tsonga entrera en lice à Vienne mercredi contre Karen Kachanov. Il lui faudrait d’abord remporter Vienne pour conserver un mince espoir. Juan Martin Del Potro est dans une situation semblable à celle du Français. Il jouera mercredi à Bâle contre Joao Sousa.

Anderson se coule tout seul

Kevin Anderson vient de griller une cartouche très importante en perdant d’entrée à Vienne contre Guillermo Garcia ce qui le condamne presque à remporter Paris Bercy pour conserver une petite chance. Il aurait pu inscrire jusqu’à 500 points et virer de son Top 5 des meilleurs résultats en ATP 250 et ATP 500 les 20 points d’Eastbourne. Il n’en sera rien. Il cale toujours à 2.470 points. Anderson accuse un retard de 280 points sur Goffin qui pourrait en gagner encore 455 d’ici dimanche. Pour rappel, la semaine prochaine, Paris Bercy, le dernier tournoi de l’année, en distribue 1.000 au vainqueur, 600 au finaliste, 360 aux demi-finalistes et 180 aux quarts-de-finaliste.

Sam Querrey, l’incroyable défaite

Avec 2.525 points, Sam Querrey constitue une menace sérieuse. Dans son Top 5 des ATP 250 et 500, il pouvait faire tomber aisément ses 45 points de Delray Beach et diminuer son retard sur le Top 8. À Vienne, il était tombé sur un os avec Albert Ramos en apéritif. Malgré une avance de 5-2 au set décisif, le géant américain a été contraint au tie-break. L’Espagnol a alors pris le devant pour l’emporter 3-6, 7-6 (7), 7-6 (3). Pour le moment, 225 points séparent encore Goffin et Querrey qui a perdu très gros mardi soir.

Carreno, une menace sans danger

À Vienne, en fin de soirée, Pablo Carreno affrontait Guido Pella. Actuel 8e à la Race, il n’est pas une menace réelle pour Goffin dans le sens où les 8 premiers sont qualifiés.