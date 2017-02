David Goffin (ATP 11) s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP de Rotterdam, disputé sur surface dure et doté de 1.724.930 euros, vendredi aux Pays-Bas. Le Belge a en effet enfin battu le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 12), tête de série numéro 5, en trois sets: 6-4, 1-6 et 6-3. La rencontre a duré 2 heures et 17 minutes. Notre compatriote affrontera samedi (19h30) en demis le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 109), 25 ans, issu des qualifications, tombeur en deux sets, 6-4, 7-6 (7/3), de l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 8), 24 ans, tête de série numéro 2, qui a gaspillé trois balles de break à 4-4, puis sauvé trois balles de match à 5-4 avant de s'incliner dans le tie-break. La rencontre a duré 1 heure et 24 minutes.

Goffin, 26 ans, tête de série numéro 3, avait perdu six fois en autant de confrontations contre Dimitrov, 25 ans, dont deux cette année, à l'Open d'Australie en janvier, et en finale à Sofia dimanche dernier.

Il n'a encore jamais rencontré Herbert sur le circuit.

L'autre demi-finale opposera le Tchèque Tomas Berdych (ATP 13), tête de série numéro 4, au Français Jo-Wilfried Tsonga (ATP 14), tête de série numéro 6.

Tsonga, 31 ans, finaliste malheureux contre le Suédois Robin Söderling en 2011, est venu à bout du gros serveur croate Marin Cilic (ATP 7), un adversaire qu'il n'avait plus battu depuis six ans, en deux sets et deux tie-breaks: 7-6 (10/8), 7-6 (7/5).

Berdych, 31 ans, lauréat du tournoi en 2014 (6-4, 6-2 contre Marin Cilic) et finaliste contre Stan Wawrinka en 2015, a éliminé le tenant du titre slovaque Martin Klizan (ATP 73), également en deux manches (deux fois 6-3).