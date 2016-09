Goffin-Bellucci, personne n’a oublié l’attitude du public à Rio (VIDEOS)

Tennis

Un week-end de Coupe Davis est long par essence. Les barrages pour le groupe mondial également. Des imprévus émaillent toujours l’une des trois journées. Le scénario qui tient le plus la corde prévoit un score de 2-1 ou de 1-2 au soir du deuxième jour. En effet, le Brésil prendra le point du double. Goffin arrachera le point d’un simple du vendredi. En revanche, un Darcis - Monteiro est nettement plus indécis même si le Liégeois part avec une longueur d’avance.

En d’autres termes, le 4e match qui opposera les deux chefs de file sera capital. Ce David Goffin (25 ans, ATP 14) - Thomaz Bellucci (28 ans, ATP 79) sent le soufre. Non seulement l’enjeu électrisera la rencontre mais le Belge a une revanche à prendre. En effet, lors des Jeux Olympiques de Rio, le Brésilien n’a pas hésité à exhorter le public pour pousser le Belge hors de son match. Le coup avait réussi. Le Liégeois avait perdu 6-7, 4-6 en huitièmes de finale malgré un excellent début de rencontre.

Souvent à la limite du fair-play, le public avait largement contribué au succès de son protégé. La moindre faute de David Goffin avait été chaleureusement applaudie par le public brésilien. "C’est souvent comme ça en Amérique du Sud", avait souligné au soir de sa défaite David Goffin. "Ce chauvinisme l’a bien aidé à rester dans le match mentalement."

Lors du deuxième set, certaines limites avaient été franchies allègrement. Les supporters bougeaient entre les points, traînaient pour s’asseoir et faisaient du bruit lorsque le Belge servait. Il a même été sifflé.

"C’était parfois limite", s’était-il contenté de souligner. "C’est comme ça, on ne sait rien y faire. J’ai plus ou moins réussi à faire comme s’ils n’étaient pas là car cela ne servait à rien d’énerver un public qui l’était déjà. C’était fatigant."

L’heure de la revanche sonnera dimanche. En plus, le nombre de tickets vendus est annonciateur d’une belle ambiance dans les tribunes. Le public belge n’a pas oublié Rio.

"J’ai une revanche à prendre sur Tomaz Bellucci", a confié sans ambages David Goffin. "Le contexte à Rio était très particulier avec un public à fond pour lui et à fond contre moi. Ici, le contexte sera différent et cela va changer. J’ai déjà battu Bellucci dans le passé et je vais me baser sur ce que j’ai déjà bien fait contre lui."

Les Brésiliens, très décontractés, accusaient un peu de fatigue à cause du jetlag. Les sourires étaient de sortie. Thomaz Bellucci avait conscience que Goffin lui réserverait un chaud dimanche.

"Je suis très heureux de jouer à nouveau contre David. C’est un joueur solide et un bon serveur. Là-bas (à Rio), c’est moi qui jouais à la maison. Ici, ce sera lui. Certains joueurs aiment jouer chez eux, d’autres pas. Personnellement, j’ai apprécié. J’espère que ce sera un bon match et que je gagnerai une fois de plus."