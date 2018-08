Le circuit attendait depuis la demi-finale de l'Open d'Australie en janvier 2016 un combat entre Novak Djokovic et Roger Federer. En Belgique, les fans de la petite balle jaune espéraient plutôt voir David Goffin disputer sa deuxième grande finale de sa carrière. Il devra encore un peu patienter. A 7-6, 1-1, le Liégeois s'est retiré à cause d'une blessure à l'épaule. Sa déception était d'autant plus immense que le niveau du match était remarquable.







Goffin avait demandé un temps mort médical pour se faire soigner au coude et à l'épaule. "Continuer n'avait aucun sens", disait David Goffin. "Je ne parvenais pas à servir correctement. J'ai senti une douleur au bras et à l'épaule. Sinon, dans l'ensemble, je me sentais bien. Je me déplaçais bien. Je sentais très bien mon coup droit. Gagner sans un service à 100% devenait très difficile."



Roger Federer le soulignait. "C'est embêtant de l'emporter ainsi", dit le Suisse. "En plus, cette demi-finale était très accrochée."