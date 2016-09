Goffin change de stratégie (VIDEOS)

Tennis

De vendredi à dimanche, David Goffin, Steve Darcis, Ruben Bemelmans et Joris De Loore tenteront de maintenir la Belgique dans le groupe mondial de Coupe Davis lors d’un barrage qui les opposera au Brésil dans la Sleuyter Arena d’Ostende.

Un an après l’incroyable parcours des Belges en Davis Cup, l’engouement est retombé au niveau du public, mais les joueurs ne sont pas ressortis indemnes de leur accession en finale à Gand. "On a renforcé les liens d’une équipe", explique le capitaine, Johan Van Herck. "Pour les fédérations, pour les coaches et pour les joueurs, l’expérience était très enrichissante. Nous avons des joueurs qui sont capables de viser haut durant les prochaines années. Cette aventure a été extraordinaire."

Un an après Forest National, les Belges sont donc contraints de passer par les barrages. Le plaisir de se retrouver est intact. "Nous avons eu beaucoup de contacts durant tout l’été. Depuis que nous nous sommes retrouvés dimanche passé, nous avons eu plusieurs entraînements de haut vol."

De son propre aveu, tous les Belges sont en grande forme. "Tout est parfait. Le terrain présente les caractéristiques demandées. Les joueurs sont tous prêts. Je vois beaucoup de plaisir sur le terrain."

Que ce soit Goffin, Darcis, Bemelmans ou De Loore, ils débarquent tous avec un état d’esprit différent. "Mon élimination au premier tour de l’US Open était une déception. Vu le repos dont j’ai disposé, j’ai décidé de modifier mon calendrier en inscrivant 8 tournois lors des 8 prochaines semaines. J’ai besoin de rythme et de matches", raconte David Goffin. "Avec les Jeux Olympiques, je n’ai pas tellement joué cet été."

Quant à Steve Darcis, il a enchaîné les matches en Challengers avec une grande réussite. "Depuis l’histoire avec mon poignet, j’ai enfin pu jouer des tournois. J’ai remporté beaucoup de matches. J’aime la surface choisie. Je suis impatient."

Ruben Bemelmans compte sur ce week-end pour égayer une année sombre où il a quitté le Top 200 depuis trop longtemps. "Je me sens mieux", soufflait Bemel. "Mon souci au dos est fini. J’espère sortir de cette période difficile."

Reste à savoir ceux qui monteront sur le ring. Pour les simples de vendredi, le doute n’est pas permis. David Goffin et Steve Darcis seront alignés en espérant qu’ils apporteront les deux premiers points. En effet, le point du double de samedi est mission impossible vu que le Brésil dispose de ce qui se fait de presque mieux avec Soares et Melo. Van Herck devrait aligner Bemelmans et De Loore pour ne pas carboniser les deux Liégeois qui devront cravacher dimanche. "Tout est clair dans ma tête", poursuit le capitaine. "Mes plans sont définis. Je ne suis pas un homme de surprises. Il faudra quand même voir où nous en sommes vendredi soir."

Et Darcis de conclure : "Nous sommes ici pour nous donner un maximum sans compter nos efforts. Nous aurons besoin des 4 joueurs." Et du public.