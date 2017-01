Commencer le premier tournoi du Grand Chelem face à un qualifié, puis éventuellement enchaîner sur un autre qualifié ou bien sur le revenant Dmitry Tursunov, c’est plutôt une bonne nouvelle. David Goffin se méfiera évidemment d’un joueur avec déjà trois matches dans les jambes puis possiblement d’un Russe qui, dans un bon jour, peut vous canarder comme à la parade. Mais après ce que le Liégeois a montré dans les premières semaines de la saison, il aura toutes les raisons de rentrer sur le court en confiance pour ce début de tournoi.

La suite en revanche pourrait se révéler rapidement plus compliquée avec un potentiel troisième tour face au géant croate Ivo Karlovic, un des immenses serveurs du circuit que pas un joueur n’aime voir dans sa partie de tableau. Karlovic affronte Horacio Zeballos au premier tour, donc il pourrait ne pas arriver jusqu’au Liégeois. Si le classement est respecté, Dominic Thiem attendrait le Belge en huitièmes comme l’an passé et, ensuite, viendrait la montagne Novak Djokovic si le Serbe est au rendez-vous. Il reste que le protégé de Thierry Van Cleemput a déjà sur le papier une bonne route vers la deuxième semaine à condition de rester vigilant.

Steve Darcis, lui, va devoir sortir le bouclier dès le premier tour face à Sam Groth, qu’il n’a encore jamais affronté. L’Australien, 171e joueur mondial, est un colosse d’1,93 m et 100 kg dont la violence de frappe au service et en coup droit peut être impressionnante. En revanche, il y a de grosses failles à exploiter dans le jeu de jambes et côté revers, de quoi laisser de la place à Darcis. D’autant plus que le 80e mondial arrive en confiance à Melbourne après avoir atteint les demi-finales du Challenger de Canberra. Il a d’ailleurs été battu par un adversaire, Jan-Lennard Struff (7-6(5), 6-3), dont le profil est similaire à son futur rival à Melbourne.

Du côté des filles, le sort n’a vraiment pas été clément. Kirsten Flipkens a ainsi hérité de la Britannique Johanna Konta, une des révélations de la saison passée, demi-finaliste ici l’an dernier, récemment entrée dans le Top 10 et qui vient de briller à Sydney. Konta mène 2-1 dans leurs duels, mais la Belge a remporté le dernier la saison passée à Monterrey (6-3,6-7 (2), 6-1) et a de quoi avec ses variations dérégler la puissante machine adverse.

Yanina Wickmayer devra, elle, en découdre avec la gauchère tchèque Lucie Safarova : un partout dans leurs confrontations, avec une victoire de Wickmayer l’an passé à Miami (6-2,6-3). Mais Safarova ne jouait là que son troisième tournoi de la saison. Avec sa blessure au poignet gauche, la Belge n’a pas eu de chance sur ce tirage en récoltant une gauchère si puissante... Si Wickmayer devait se sortir de ce piège, ce serait pour tomber dans les griffes de la gagnante du match opposant Belinda Bencic... à Serena Williams.