C'est la première fois que Goffin bat un membre du 'Big Four'.





Dans ce tournoi exhibition d'avant-saison qui réunit six des douze meilleurs joueurs du monde mais ne compte pas pour le classement ATP, disputé sur surface dure et doté de 250.000 dollars, David Goffin, 11e joueur du monde, a battu le Britannique Andy Murray, numéro 1 mondial en deux manches 7-6 (7/4) et 6-4, alors que l'Ecossais a mené 2-4 dans la seconde manche.

Ce n'est que la 9e défaite de Murray en 2016 et la première depuis septembre (non officiel). Le Liégeois avait déjà pris la mesure en quart de finale du Français Jo-Wilfried Tsonga, 12e au classement ATP et sera opposé en finale samedi à l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 9) tombeur du Canadien Milos Raonic, 3e mondial, en trois sets dans l'autre demi-finale: 6-1, 3-6 et 6-3.





Après avoir largement battu le Tchèque Tomas Berdych (N.10) en quarts (6-0, 6-4), le Majorquin, 30 ans, confirme son retour en forme à plus de deux semaines de l'Open d'Australie (du 16 au 29 janvier), après avoir mis fin à sa saison 2016 en octobre en raison de douleurs persistantes au poignet gauche. A noter que Tsonga a battu Berdych 6-7 (5/7), 6-3, 10-3 lors du match pour la 5e place vendredi également.