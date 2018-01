David Goffin (ATP 7) va faire son entrée en lice ce mardi à l'Australian Open, où il sera clairement l'un des joueurs à suivre à la suite de sa tonitruante fin de saison 2017. Le n°1 belge, 27 ans, a mis lundi la dernière main à sa préparation avec le Français Richard Gasquet (ATP 31). Il affrontera mardi l'Allemand Matthias Bachinger (ATP 184), 30 ans, issu des qualifications, en deuxième match de la journée sur le Show Court 3. "Il y a toujours un peu de nervosité avant de commencer, car on a toujours envie de bien faire. C'est pour de tels rendez-vous que l'on veut être prêt. On met une croix en grand dans le calendrier", raconte-t-il à la veille du match. "Mais je me suis bien entraîné ici cette semaine. J'ai pu jouer avec Federer, Dimitrov, Alexander Zverev. Il y a eu un très bon niveau de jeu. J'ai aussi tapé la balle dans différentes configurations, sur des grands courts, sur des plus petits courts, sous le soleil, avec le toit fermé. Bref, je ne peux pas me plaindre."

David Goffin ne devrait normalement pas éprouver de difficultés à dominer Matthias Bachinger, qu'il a déjà battu à deux reprises dans des tournois Challenger. Sa photo trône même dans Garden Square, le jardin à l'ombre de la Rod Laver Arena, à côté de celles de Rafael Nadal (ATP 1) et d'Angelique Kerber (WTA 16), lauréate en 2016, preuve que l'on considère à Melbourne qu'il faudra compter avec lui.

"C'est clair qu'il y a forcément eu plus d'intérêt médiatique suite à mon accession en finale du Masters et avec la Coupe Davis. Peut-être que les autres joueurs s'aperçoivent que j'ai progressé, que le public l'a également remarqué, mais pour ma part, mon statut n'a pas changé. Peu importe comment on me voit, j'essaie de faire mon truc. Je jouais très bien en fin d'année et je vais essayer de continuer sur ma lancée", conclut-il.