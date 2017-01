David Goffin semblait soulagé après sa victoire en cinq sets dans la fournaise australienne.

David Goffin, dans le milieu du cinquième set, avec ces balles de break à sauver, que vous disiez-vous ?

"J’essaie de rester solide le plus possible. Je sais qu’avec lui, ça peut partir dans tous les sens, même s’il a eu un bon passage dans ce cinquième set, c’est sûr. Il fallait vraiment que je reste calme car ce n’était que pied du filet, coup gagnant, pied du filet, etc. Il fallait rester bien concentré et m’accrocher à ce que je peux. C’est comme ça avec des joueurs qui tentent le tout pour le tout, surtout là en ayant rien à perdre."

Vous vous attendiez à un match pareil ?

"Oui, mais comme il est jeune, je m’attendais à de plus mauvais jeux que ça au niveau du service par exemple, où il perdrait un peu le timing et la sérénité. Mais il a eu très peu de baisses de régime. C’est très impressionnant, avec parfois des coups venus de nulle part. Finalement j’ai pris les opportunités qu’il fallait."

Vous vous êtes vu hors du tournoi à un moment donné ?

"Non, car j’ai chaque fois mené et eu des occasions donc je me disais à chaque fois que ça allait passer. Après le match, on se dit aussi que ça aurait pu arriver mais bon ça se joue à rien… J’ai une balle de break au deuxième set, il fait une super volée donc ça aurait pu aussi finir plus vite pour moi. De tels matches, ça peut tourner dans tous les sens."

La chaleur vous a-t-elle dérangé ?

"Non, ça allait. C’est juste qu’il n’y a pas de rythme dans ce match donc il fallait rester calme, ne pas s’emballer. Ce qui m’a le plus perturbé dans la chaleur aujourd’hui, c’est que les balles allaient très vite et que c’était dur de les contrôler. Comme lui frappe vraiment très fort, c’était la sensation d’une balle magique, ce n’était pas facile. Mais, sinon, physiquement il n’y a pas eu beaucoup d’échanges donc ça allait. C’est plus au niveau mental qu’on laisse de l’énergie à devoir à chaque fois se remettre dedans. Il n’y a jamais de répit. Dans ces cas-là, c’est l’attitude qui est hyper importante. On n’a jamais de bonnes sensations sur un tel match car il n’y a jamais d’échanges donc on n’arrive pas à se mettre vraiment dedans."

Vous tirez de la confiance d’une telle rencontre ou vous vous dites surtout que la suite pourrait être compliquée ?

(Il sourit) "Il y a de la confiance car on est content de s’en sortir, parce qu’on sait que quand on joue des gars comme John Isner ou Ivo Karlovic, on est plus fort qu’eux. Mais avec une arme pareille, le service, ils peuvent battre tout le monde. Il n’y a que la victoire qui compte. À la fin, je prends les dix derniers points donc je suis content."

Vous affronterez le Tchèque Radek Stepanek désormais…

"Radek est très expérimenté, il sort toujours des qualifications et va certainement revenir dans le Top 100 . Il a un très bon niveau, un toucher de balle incroyable. Je vais essayer de jouer mon jeu, de jouer vite, d’essayer de le bousculer. Il vient vers l’avant, est très agressif, a une super volée. Je m’attends à un match très difficile, mais je pense avoir les armes pour continuer le tournoi."





Coupe Davis : David aussi veut du changement

Les joueurs se sont réunis pour leur assemblée habituelle, mais cette fois un sujet a concentré tout leur ras-le-bol pendant quasiment une heure : la Coupe Davis.

Non seulement l’ITF n’écoute pas leurs demandes de changements de format ou de calendrier, mais, en plus, elle veut leur imposer une finale sur terrain neutre. Cette fois, c’est trop, surtout pour les meilleurs joueurs du monde qui ne veulent plus faire les efforts.

Kei Nishikori refuse ainsi de disputer le premier tour à Tokyo face à la France (3-5 fevrier), une catastrophe, tandis que Stan Wawrinka et Roger Federer n’iront pas aux États-Unis, et qu’Andy Murray est prêt avec Novak Djokovic en tant que vice-président et président du conseil des joueurs à mener le bras de fer.

Au milieu de cette fronde, David Goffin comprend : "C’est une compétition difficile, qui demande beaucoup d’énergie. Nishikori a souvent des petits pépins physiques donc n’a peut-être pas envie de prendre de nouveau le risque. C’est dur et je comprends qu’il y ait des joueurs qui fassent l’impasse, mais je comprends aussi qu’il y en ait qui feraient tout pour leur pays. Il faut un peu revoir la formule de la Coupe Davis pour pouvoir avoir les meilleurs joueurs tout le temps. Quand on veut la gagner, c’est quatre rencontres qu’on doit mettre dans le programme, chaque fois après les Grand Chelem."

Le Liégeois, comme les autres, rejette tout net cette idée de finale sur terrain neutre en 2018 : "Je ne suis pas pour. Cela fait partie de la Coupe Davis d’avoir la chance de la jouer à la maison. C’est quelque chose d’incroyable qu’on a eu la chance de faire, que j’ai eu la chance de vivre. C’était exceptionnel."