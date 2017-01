Après le serveur fou, le vieux briscard, mais David Goffin n’a pas craqué non plus. Notre compatriote a géré son affaire, ce jeudi, sur le court 3, face au Tchèque et arrive lancé vers le troisième tour. "J’étais tendu car j’avais l’impression que c’était un premier tour, comme si je rentrais dans le tournoi. J’avais l’impression de n’avoir rien retiré du premier match."

En journée sous un beau soleil, le Liégeois ne s’est jamais laissé sortir du match, pas plus quand Stepanek a semblé proche de l’abandon après un souci au genou gauche que quand il a commencé à se battre comme un beau diable au début du troisième set. "Je suis super content d’en sortir avec la victoire. J’ai joué un mauvais jeu à 2-1 mais, ensuite, mon jeu s’est mis en place et je me suis aussi habitué à ses frappes qui sont spéciales avec son coup droit qui fuse. Ensuite, j’ai pu le faire courir, ouvrir le court et le pousser à tenter des coups très difficiles. Je l’ai bien manœuvré. J’ai bien trouvé mon rythme. Il ne fallait pas lui laisser une petite brèche dans laquelle s’engouffrer."

Et maintenant, c’est le géant croate Ivo Karlovic qui l’attend, 21e mondial à 37 ans. Goffin ne l’a encore jamais affronté sur le circuit, mais il a disputé et gagné (7-6) ce set dans l’exhibition de Kooyong juste avant le tournoi. Cela pourrait aider. "Oui, un peu quand même car j’ai pu prendre contact avec comment il servait, ce que ça donnait quand on était en face. Au service, il frappe un peu moins fort qu’Opelka ou Isner, mais ça vient de très haut et il trouve des angles plus importants qu’eux. Comme au premier tour, parfois en deux ou trois points, ça suffit et parfois on doit batailler pendant des heures."

Le Belge, qui tentera de rallier les huitièmes ici pour la deuxième année d’affilée, sait ce qu’il a à faire. "Si on n’est pas concentré, le set s’échappe. Il faut être très attentif sur ses jeux de service et continuer à avoir une certaine agressivité au retour car c’est quand on commence à attendre qu’on devient pour lui une cible et là les jeux défilent. Il faut montrer qu’on est là, mettre de l’intensité. Mais c’est dur."

Et puis, ça tombe bien, une de ses meilleures armes est le retour. "Je pense être un très bon retourneur, ça c’est sûr. C’est rare les matches où je ne breake pas mon adversaire. Je pense avoir un bon coup d’œil. Mais bon, maintenant, faut être sur la balle. Parfois, j’arrive à lire son service. C’est instinctif. Je sens un peu les zones qu’il aime bien et celles où il a le plus de réussite au fur et à mesure du match. Mais de là à avoir une lecture parfaite de son service…"

Aucune raison donc de se lamenter en imaginant la pluie d’aces à venir. "Je sais que ça ne va pas être gai mais aussi que ça peut le faire. Donc, j’essaie de voir le positif. J’ai les possibilités de gagner ce match, je pars assez confiant, maintenant ça va tellement vite face à ce genre de joueur."