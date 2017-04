Comment cette énorme bourde de l’arbitre a fini par pourrir votre match ?

"J’étais tellement concentré, je jouais vraiment bien, et là tout d’un coup, après 40 minutes où l’intensité était très haute, il y a cette erreur et c’est dur physiquement et mentalement de m’y remettre. J’étais déjà à 110 % et il fallait que j’en remette une couche pour passer au-dessus de ça. C’était trop. Je sais que j’ai trop discuté, mais c’était plus fort que moi. "

Certains vont évidemment vous dire que ce n’était qu’un point…

"Je sais que je dois essayer de me remettre dedans mais ça demande encore plus d’énergie pour se remettre dans le match et je n’ai pas pu en remettre une couche car j’étais déjà à 110 % pour essayer de tenir. Nadal l’a vraiment sorti et a encore mieux joué. Il a l’habitude de ces matches, il en a joué plein. Il m’a vraiment assommé. J’ai vraiment senti l’intensité retomber, ça m’a mis un coup derrière la tête, cela m’a vraiment coupé les jambes. Lui a élevé son niveau, m’a fait de plus en plus courir et je ne trouvais plus les solutions comme je pouvais les avoir au début."

Avez-vous demandé des explications après le match ? C’est quand même une erreur incroyable… Comment est-ce possible à ce niveau ?

"J’ai vu sur son visage qu’il n’était pas sûr, mais il n’a pas voulu changer d’avis. Il m’a montré quelque chose, je ne sais pas quoi… Il est obligé de faire l’arbitre sûr de lui, il a essayé de jouer un peu la comédie mais là c’était tellement flagrant que ce n’était pas possible. Je ne sais pas ce qu’il a fait. À lui de reconnaître son erreur. Je ne sais pas quoi faire, je n’ai rien contre Cédric Mourier, il est très sympa mais voilà il fait des erreurs… Je ne sais pas vraiment ce qu’il faut faire, à part essayer de me plaindre, mais je ne suis pas du genre à aller me plaindre pendant des heures. Je dois passer à autre chose. Si en plus de ça on doit mettre le Hawkeye sur la terre battue alors là… On devrait pouvoir voir suivre les marques et voir où la balle rebondit, c’est la moindre des choses. Mais là me montrer ce qu’il m’a montré, ça ne peut pas arriver…"

Ce n’était pas non plus évident pour Nadal…

" Rafa , il n’y peut rien. C’est probablement l’un des plus fair-play du circuit, l’un des plus gentils. Là il a juste fait son match, je n’ai rien du tout contre Rafa ."

Cet incident et ses conséquences ont-ils gâché votre tournoi ?

"Non, pas du tout. C’était une super semaine, je ne regrette rien du tout. Je suis super satisfait de ce que j’ai pu faire, de ce que j’ai pu montrer face aux meilleurs joueurs du monde. Ce n’est que du positif et je dois continuer à travailler dans cette voie-là. Je pense encore avoir passé un cap. J’espère m’être prouvé à moi-même que je pouvais encore essayer de viser plus haut et on verra par la suite. C’était vraiment un super niveau. J’espère continuer comme ça."