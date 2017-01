David Goffin (ATP 11) va tenter de se qualifier pour la première fois de sa carrière pour les quarts de finale à l'Australian Open lundi.

Dans la Rod Laver Arena, le Liégeois, 26 ans, retrouvera son meilleur ami sur le circuit, l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 8), 23 ans, qu'il a battu l'an dernier au troisième tour à Melbourne.

"Je m'attends à un match très physique contre Dominic, mais je ne me suis jamais senti aussi frais avant d'entamer une deuxième semaine dans un tournoi du Grand Chelem", a-t-il confié. David Goffin s'est préparé tranquillement dimanche pour cet important duel contre Dominic Thiem, qui pourrait lui ouvrir les portes du Top 10 mondial. Il a tapé la balle une petite heure, en début d'après-midi, avec l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 14).

"Je suis vraiment très content d'être là", a-t-il dit. "Quand je commence un tournoi du Grand Chelem, j'espère toujours arriver en huitième de finale. Là, l'objectif est atteint. Après, cela dépend de qui on affronte. Ici, l'année dernière contre Roger, je n'avais eu aucune chance. Ici, j'en ai peut-être un peu plus en jouant contre Dominic. Chaque match ici, cela a été de mieux en mieux."

Il s'agira de la huitième confrontation, déjà, sur le circuit entre David Goffin et Dominic Thiem, le n°1 belge menant par quatre victoires à trois. Les deux dernières rencontres ont d'ailleurs eu pour théâtre une levée du Grand Chelem. L'an dernier, à l'Australian Open, le Liégeois s'était donc imposé 6-1, 3-6, 7-6 (7/2), 7-5. Et à Roland Garros, le Viennois avait pris sa revanche en quart de finale, en quatre sets également.

"Dominic et moi, on s'entend très bien. J'adore m'entraîner avec lui, car il met beaucoup d'intensité. Et je crois que c'est réciproque. J'ai déjà souvent joué contre lui mais j'ai un peu regardé la fin de son match contre Paire, car il y a parfois des petits changements. Je vais essayer de produire mon meilleur tennis. Je ne m'avance pas trop, mais on va essayer d'aller en quart, c'est sûr", espère David Goffin.