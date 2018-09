David Goffin (ATP 10) ne figurera à nouveau plus dans le Top 10 du classement ATP, lundi prochain, au lendemain de l'US Open.

Et ce malgré une nouvelle présence en huitième de finale à New York, où il s'est incliné 7-6 (8/6), 6-2 et 6-4, lundi soir, contre le Croate Marin Cilic (ATP 7), vainqueur du tournoi en 2014, au terme d'un match très décousu et marqué par la réapparition de douleurs au bras droit. Revenu dans le cercle très fermé des dix meilleurs joueurs de la planète tennis le 20 août, à la suite de sa brillante accession aux demi-finales du tournoi ATP Masters 1000 de Cincinnati, où il avait battu Kevin Anderson et Juan Martin Del Potro avant d'abandonner contre Roger Federer, David Goffin va perdre sa place au profit de l'Américain John Isner (ATP 11).

Le géant de Greensboro, 33 ans, 2,08m pour 108kg, le dépassera en effet pour avoir fait mieux que lui dans la fournaise de Flushing Meadows, avec un quart de finale contre le même Juan Martin Del Potro.

Le n°1 belge, 27 ans, pourrait même rétrograder à la 12e place de la hiérarchie mondiale, mais il faudrait pour cela que le Japonais Kei Nishikori (ATP 19), 28 ans, qu'il aurait défié en cas de victoire contre Marin Cilic, remporte le tournoi, dimanche, contre Rafael Nadal ou Juan Martin Del Potro.

Le Liégeois aura d'ailleurs fort à faire pour terminer l'année 2018 dans le Top 10 vu les points qu'il a à défendre de ses titres aux tournois ATP 250 de Shenzhen et ATP 500 de Tokyo et de finale au Masters de Londres.