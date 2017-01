David Goffin (ATP 11) va tenter de se qualifier pour la première fois de sa carrière pour une demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem, ce mercredi à l'Open d'Australie de tennis.

Dans la Rod Laver Arena, où il a dominé lundi avec brio son ami Dominic Thiem (ATP 8), le Liégeois, 26 ans, affrontera Grigor Dimitrov (ATP 15). "C'est une grande joie de me retrouver là, mais le tournoi n'est pas fini. Je n'ai pas envie de m'arrêter là", a-t-il confié.

David Goffin s'est préparé sereinement mardi pour ce grand rendez-vous avec Grigor Dimitrov, qui l'avait battu 0-6, 6-3, 6-4, 6-1 lors de leur unique précédente confrontation sur le circuit ATP, en huitième de finale à l'US Open en 2014. Le n°1 belge a tapé la balle une petite heure, de 13 à 14h, avec le Japonais Akira Santillan, 19 ans, qui avait échoué au deuxième tour des qualifications.

"C'était un match très intense contre Thiem, dans des conditions éprouvantes. Quand il fait chaud comme ça, il faut aussi penser à bien récupérer. Il n'y a pas que les massages. Il faut bien s'hydrater et se nourrir. Et il y a la récupération mentale aussi. C'est un quart de finale. Il y a de la fatigue. Il y a de l'enjeu. Je n'ai plus rencontré Dimitrov depuis longtemps. Ce sera un match intéressant."

Il s'agira du deuxième quart de finale de David Goffin dans un tournoi du Grand Chelem. A Roland Garros, l'an dernier, il s'était incliné contre Dominic Thiem au terme de quatre sets âprement disputés: 4-6, 7-6,(9/7), 6-4, 6-1. Cette fois, le Liégeois espère battre Grigor Dimitrov, 25 ans, lauréat du tournoi ATP 250 de Brisbane et invaincu depuis le début de l'année.

"Je ne me suis jamais senti aussi fort, mais ça ne me garantit rien. C'est un autre match, contre un joueur qui sait tout faire et qui a aussi retrouvé la forme. Grigor a déjà été demi-finaliste en Grand Chelem. Je savais qu'il avait les armes pour revenir au top. Je suis mieux classé que lui pour l'instant, mais à ce niveau, ça ne veut plus rien dire. Le plus important, ce sera de bien gérer l'événement. Parvenir à me relâcher sur le court pour jouer mon meilleur tennis et ne pas avoir de regrets", conclut-il.