En battant Dominic Thiem (ATP 8) 5-7, 7-6 (7/4), 6-2 et 6-2 lundi à Melbourne pour se hisser en quart de finale à l'Australian Open pour la première fois de sa carrière, David Goffin (ATP 11) a également fait un grand pas vers une première accession dans le top 10 du classement ATP.

Le N.1 belge y est même déjà à l'heure actuelle, mais il faudra attendre la suite de son parcours, et de celui de ses rivaux directs, pour en avoir la certitude.

En atteignant pour la première fois de sa carrière les quarts de finale en Australie, David Goffin vient de dépasser au classement Tomas Berdych (ATP 10), battu au troisième tour par Roger Federer (ATP 17) vendredi dernier. Le Liégeois affiche ainsi à son compteur 2.930 points, pour 2.790 au Tchèque, qui s'était hissé jusqu'en quart de finale l'an dernier. Il est donc pour l'instant n°10 de la hiérarchie mondiale.

Trois joueurs, cela dit, sont encore susceptibles de le dépasser. Il s'agit de Jo-Wilfried Tsonga (ATP 12), Grigor Dimitrov (ATP 15), qu'il défiera mercredi en quart de finale, et last, but not least, Roger Federer (ATP 17). Le Français, qui figure 245 points derrière lui, devra en fait franchir un tour pour le dépasser, c'est-à-dire commencer par battre Stan Wawrinka (ATP 4), ce mardi. Le Bulgare, lui, devra atteindre la finale. Et le Suisse, remporter le titre! Pour autant bien sûr que David Goffin lui-même ne continue pas sa belle épopée.

Goffin deviendrait le premier Belge à atteindre le top 10 du classement ATP.