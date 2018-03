Nous sommes le 7 juillet à Wimbledon. Bethanie Mattek-Sands et Sorana Cirstea disputent le troisième set de leur rencontre. Lors d'une montée au filet, l'Américaine de 32 ans s'écroule et hurle de douleur. Son "F**** ! Help me !" est glaçant, alors qu'elle gît sur le court, devant son adversaire qui tente tant bien que mal de la réconforter,... et que les médecins mettent un temps fou à arriver. Conduite à l'hôpital, la joueuse allait entamer un fameux parcours du combattant pour revenir sur le circuit.