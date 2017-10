David Goffin (ATP 10/N.1) a été éliminé prématurément par le Grec Stefano Tsitsipas (ATP 122), vendredi soir en quarts de finale du tournoi de tennis d'Anvers, l'European Open, épreuve sur surface dure dotée de 589.185 euros qui se dispute à la Lotto Arena. Issu des qualifications, Tsitsipas (19 ans) s'est imposé en trois sets 2-6, 7-6 (7/1), 7-6 (7/4) après 2h33 d'un match fou.

Goffin a pourtant commencé la rencontre de la meilleure des manières. Dès le premier jeu, il a mis la pression sur son adversaire en se créant trois balles de break finalement annulées par le Grec. Déstabilisé, le jeune de 19 ans a fini par céder sur son service lors du troisième jeu après avoir encaissé difficilement les coups assénés par un très bon Goffin. Celui-ci a alors enfoncé le clou et engrangé un second break juste avant de conclure le premier set sur le score de 6-2 en 36 minutes.

Sans doute libéré de la tension, Tsitsipas s'est ressaisi dans le deuxième set et a affiché beaucoup plus de répondant. Goffin est resté serein et a absorbé parfaitement la réaction de son adversaire pendant les sept premiers jeux délicats.

Tsitsipas s'est alors touché le ventre à plusieurs reprises avant d'appeler les médecins. Il a ensuite regagné le court après avoir pris un médicament. Ce contretemps n'a pas semblé peturber le Grec qui a continué à jouer à un très haut niveau et forcé Goffin à disputer le tie-break. Dans cet exercice, le Grec s'est montré redoutable et a dominé le Belge en l'emportant 7/1.

Après avoir perdu du temps pour changer une chaussure et ses lacets, Tsitsipas a mis une grande pression sur les épaules de Goffin en forçant le Belge à batailler sur tous les points. Pire, il est parvenu à le breaker dans le cinquième jeu de ce dernier set. S'en sont suivis une série de breaks et contre-breaks rocambolesques qui ont mené les deux hommes jusqu'au tie-break. Comme lors du deuxième set, Tsitsipas s'est à nouveau montré meilleur en l'emportant 7/4 pour décrocher la qualification.

Battu en demi-finale par Schwartzman l'an dernier, David Goffin essuie une défaite brûlante en échouant de nouveau à domicile. Ruben Bemelmans sera donc le seul représentant de la Belgique en demi-finale du tournoi après avoir battu le Portugais Joao Sousa (ATP 61) en trois sets 4-6, 7-6 (7/2), 7-4 dans l'après-midi. Il jouera face à Jo-Wilfried Tsonga à 14h00 samedi.

Ce sera ensuite au tour de Tsitsipas (à 15h30) de tenter d'accéder à la finale. Il devra pour cela battre le vainqueur du duel entre l'Espagnol David Ferrer (ATP 31/N.5) et l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 26/N.4). C'est la première demi-finale ATP pour Tsitsipas qui s'était également hissé en quarts pour la premire fois de sa carrière ce vendredi.