Elise Mertens s'est qualifiée pour le 2e tour du tournoi de tennis de Hobart, épreuve WTA sur surface dure dotée de 250.000 dollars, lundi en Australie.

La Louvaniste, 124e mondiale et issue des qualifications, a éliminé la Française Kristina Mladenovic, 42e mondiale et 7e tête de série, en deux sets 6-1, 6-2 et 55 minutes de jeu.

Kristina Mladenovic restait sur une victoire dans la Hopman Cup à Perth, avec Richard Gasquet.

Mertens, 21 ans, retrouvera au 2e tour l'Américaine Sachia Vickery (WTA 136), qu'elle avait battue au 3e et dernier tour des qualifications. Sachia Vickery a été repêchée en tant que lucky loser et a battu au 1er tour la qualifiée brésilienne Teliana Pereira (WTA 204) 6-3, 7-6 (7/5).





Kirsten Flipkens rejoint le 2e tour également

Kirsten Flipkens s'est hissée au 2e tour également. La Campinoise, 64e mondiale, a dû batailler près de deux heures (1h53) pour battre la jeune Australienne Jaimee Fourlis, 423e mondiale et bénéficiaire d'une wild card, en deux sets 7-6 (12/10) et 6-4.

Flipkens affrontera au 2e tour la Roumaine Monica Niculescu, 38e mondiale et 3e tête de série de cette épreuve WTA dotée de 250.000 dollars. Cette dernière a sorti au 1e tour la Serbe Jelena Jankovic (WTA 54) en deux sest 6-2, 6-3.

Kirsten Flipkens, 30 ans, a remporté trois de ses cinq précédents duels face à Niculescu, 29 ans. Le premier de ceux-ci a eu lieu à Hobart, en 2013, Flipkens s'imposant en trois sets. La Roumaine a gagné le dernier match entre les deux joueuses l'année dernière au tournoi de Luxembourg.