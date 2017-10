La Roumaine Simona Halep deviendra pour la première fois de sa carrière N.1 mondiale du tennis féminin lundi lors de la publication du prochain classement de la WTA. Halep, actuelle deuxième, s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA de Pékin, joué sur dur et doté de 6.381.679 dollars, en battant la Lettone Jelena Ostapenko (ATP 8), 6-2, 6-4, samedi.

Cette victoire lui assure d'ores et déjà la première place mondiale dont l'actuelle détentrice, l'Espagnole Garbine Muguruza a été éliminée dès le premier tour à Pékin.

Halep, 26 ans, deviendra la 25e joueuse à se hisser au sommet de la hiérarchie mondiale depuis l'introduction du classement en 1975. Elle entre dans l'histoire en étant la première Roumaine à atteindre cette place.

Halep est déjà la cinquième N.1 mondiale différente en 2017, après Angelique Kerber, Serena Williams, Karolina Pliskova et Garbine Muguruza, dont le règne n'a duré que quatre semaines.

Halep compte 15 titres WTA à son palmarès, parmi lesquels trois 'Premier Mandatory', à Madrid (2016 et 2017) et Indian Wells (2015). Elle n'a toujours pas remporté de Grand Chelem, échouant en finale à Roland-Garros en 2014 contre Maria Sharapova et cette année contre Jelena Ostapenko.