Elise Mertens (WTA 127) affrontera la Croate Jana Fett (WTA 340) en demi-finale du tournoi WTA d'Hobart, une épreuve disputée sur surface dure dotée de 250.000 dollars, vendredi en Australie.

Mertens a écarté en quarts la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 22), tête de série n°1, qu'elle a en effet battue en deux sets, 6-2, 7-5, jeudi. Fett a pour sa part éliminé la Paraguayenne Veronica Cepede Royg (WTA 129), une lucky loser, sur le score de 6-1, 6-4.

Mertens, 21 ans, et Fett, 20 ans, issues toutes deux des qualifications, ne se sont encore jamais mesurées. Elles ont rendez vous sur le central vendredi vers 13 heures locales, 3 heures du matin en Belgique.

L'autre demi-finale opposera l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 61) et la Roumaine Monica Niculescu (WTA 40), tête de série n°3.

Cette demi-finale d'un tournoi WTA est une grande première pour Elise Mertens qui ne s'attendait pas à battre son amie Kiki Bertens. "C'était mon jour", souriait-elle après coup. "Mon niveau était excellent et j'espère le conserver le plus longtemps possible. J'ai un peu stressé sur la fin mais j'ai maîtrisé. Je suis très contente d'avoir gagné..."

Revers de la médaille, Elise Mertens n'a pas été en mesure de disputer les qualifications de l'Open d'Australie à cause de son brillant parcours à Hobart. "Tant pis, pas de regrets", avoue-t-elle. "Je suis concentrée sur mon tournoi et en total accord avec ma décision. Dans la vie il faut faire des choix et ensuite les assumer jusqu'au bout. Battre une joueuse aussi forte que Kiki Bertens, ce n'est pas rien, et je ne vais donc pas me plaindre. Ce ne fut d'ailleurs pas un match facile, loin s'en faut", conclut-elle.