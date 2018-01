La Belgique s'est imposée 3-0 face à l'Australie, pays-hôte de la compétition, dans son deuxième match de la Hopman Cup, tournoi par équipes nationales mixtes, mercredi, à Perth.

Tous deux victorieux en simple, Elise Mertens (WTA 36) et David Goffin (ATP 7) ont également battu Daria Gavrilova (WTA 25) et Thanasi Kokkinakis (ATP 209) en trois sets, 4-3 (5/3), 2-4, 4-1 dans le double mixte.

Mertens a apporté le premier point à la Belgique contre Gavrilova 2-6, 6-4, 6-2. Goffin s'est ensuite débarassé de Kokkinakis 6-4, 6-2. Le double mixte a aussi tourné à l'avantage des Belges.

Lors de la première journée, la Belgique s'était inclinée face à l'Allemagne 2-1. Mertens avait été battue par Angelique Kerber (WTA 21) 7-6 (8/6), 7-6 (7/1). Goffin s'était joué d'Alexander Zverev (ATP 4) 6-3, 6-3. Le double décisif avait été remporté par l'Allemagne 4-2, 4-3. L'Australie s'était imposée contre le Canada sur le même score.

Plus tôt dans la journée, l'Allemagne a dominé 3-0 le Canada, représenté par Vasek Pospisil (ATP 108) et Eugenie Bouchard (WTA 83), signant une deuxième victoire de rang. L'Allemagne est en tête du groupe A avec 2 victoires, devant la Belgique et l'Australie (1). Le Canada est dernier (0).

Vendredi, la Belgique affrontera le Canada et l'Allemagne jouera contre l'Australie. Le premier de chaque groupe se hisse en finale.

La victoire du groupe B se jouera entre la Suisse (Belinda Bencic et Roger Federer) et les Etats-Unis (Coco Vandeweghe et Jack Sock, qui est cependant incertain).





David Goffin ne se met pas la pression en vue de l'Open d'Australie

"Je sens très bien la balle, je m'amuse", a réagi Goffin après sa victoire. "Je suis heureux de la manière dont j'ai commencé l'année."

L'Open d'Australie débute le 15 janvier. L'an passé, Goffin avait atteint les quarts de finale. Cette année, il compte parmi les principaux outsiders de ce premier tournoi du Grand Chelem. "Je ne veux pas me mettre de pression", a relativisé Goffin. "J'essaye de jouer le meilleur tennis possible. Je prends match par match, set par set. J'espère aller loin de cette manière."