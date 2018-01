La Belgique s'est imposée 2 victoires à 1 face au Canada, vendredi à Perth (Australie), dans le cadre de la dernière journée du Groupe A de la Hopman Cup de tennis, le tournoi-exhibition par équipes nationales mixtes qui ouvre traditionnellement la saison.

Elise Mertens, 36e mondiale, s'est imposée sur un double 6-4 face à Eugénie Bouchard (WTA 86). David Goffin, 7e mondial, a signé ensuite son 3e succès individuel du tournoi en s'imposant 6-2 et 6-4 devant Vasek Pospisil (ATP 108). Dans le double mixte, les deux Belges étaient opposés à une paire inédite, l'Australienne Madison Inglis remplaçant sur le pouce Eugénie Bouchard blessée. Ils se sont inclinés 3-4 (3/5), 4-3 (5/2) et 4-3 (6/4).

Les Belges doivent attendre le résultat de la rencontre entre l'Allemagne et l'Australie, qui débute à 10h30 belges, afin de savoir s'ils auront le droit de rencontrer la Suisse (Roger Federer et Belinda Bencic), samedi en finale. Vainqueurs de leurs deux premiers matchs (2-1 contre la Belgique et 3-0 contre le Canada), les Allemands se qualifieront pour la finale s'ils ne perdent pas 3-0.