Après une absence de six mois en raison d'un genou douloureux, Roger Federer revient sur les courts de tennis à partir de dimanche pour la Hopman Cup, compétition par équipes qui sert de préparation à deux semaines de l'Open d'Australie.

A 35 ans, Federer n'a plus rejoué depuis son élimination en demi-finales de Wimbledon contre le Canadien Milos Raonic et est redescendu à la 16e place mondiale, son plus bas classement en carrière depuis 2001 !

"C'est juste pour retrouver le rythme. Ne pas se blesser est la chose la plus importante, mais je pense que je peux vraiment jouer du bon tennis d'ici à la fin de la semaine", a prévenu Federer, qui s'est entraîné devant plus de 5.000 fans jeudi. A bon entendeur.

A Perth la semaine prochaine, il sera associé à Belinda Bencic pour ce tournoi exhibition qui n'offre pas de points ATP, et débutera doucement avec un premier match contre le Britannique Daniel Evans, 66e mondial.

Cela se corsera ensuite pour le recordman de victoires en Grand Chelem (17), puisqu'il affrontera mercredi l'Allemand Alexander Zverev, 24e mondial et valeur montante de la nouvelle vague du tennis masculin.

Le Suisse passera enfin un vrai test contre le Français Richard Gasquet (18e mondial) vendredi, avant une éventuelle finale contre le vainqueur de l'autre groupe (Australie, Espagne, Etats-Unis, République tchèque).

Cette série de matches doit lui permettre de retrouver les sensations avec en perspective l'Open d'Australie, première des quatre levées du Grand Chelem du 16 au 29 janvier à Melbourne.

"Mes attentes sont modestes, car je n'ai pas encore de match pour l'instant et à l'Open d'Australie, cela se jouera au meilleur des cinq manches", a expliqué Federer.

Autre tête d'affiche de cette Hopman Cup, que Federer pourrait croiser en finale, l'Australien Nick Kyrgios fait également son retour sur les courts, deux mois et demi après son élimination polémique au Masters 1000 de Shanghai en octobre.

Battu par l'Allemand Mischa Zverev au 2e tour, il avait écopé de 16.500 dollars (15.000 euros) d'amende et l'ATP l'avait contraint à consulter un psychologue, sous peine d'une suspension de huit semaines, réduite à trois semaines.

"L'intérêt médiatique en plus n'est jamais facile à gérer et c'est quelque chose que je n'ai pas encore totalement compris", a expliqué Kyrgios, associé à Daria Gavrilova à Perth à domicile.