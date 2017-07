Huit ans après cet exploit, Jada a bien grandi et a accueilli deux petits frères, Jack Leon et Blake Richard. A l'occasion de l'introduction au Hall of Fame du tennis de leur mère, Jada et son frère Jack ont accompagné Kim afin de revivre quelques grands moments de la carrière de la championne belge.

Kim s'est émerveillée devant les images de son dernier sacre à l'US Open, son premier titre après sa maternité. Et le petit Jack n'a pu cacher sa surprise en voyant sa grande soeur, huit ans plus jeune, dans les bras de sa mère. Il s'est alors écrié: "Hé, c'est Jada !"

Un moment totalement craquant à découvrir en vidéo ci-dessous.