À 20 ans, le Courtraisien s’était hissé en demi-finale à Wimbledon. Quinze ans plus tard, il n’a pas oublié une seconde de cette quinzaine où il était "sur un petit nuage".

"J’ai l’impression que c’était hier", lance Xavier Malisse en replongeant, pourtant, dans un passé vieux de quinze ans. Les amateurs de tennis se souviennent tous de ce qu’ils faisaient début juillet 2002 lors de la demi-finale de Xavier Malisse contre l’Argentin David Nalbandian. Ce moment appartient aux grands chapitres du sport belge.

Si le score a échappé à la plupart d’entre nous, le Courtraisien de 36 ans le récite encore par cœur : 7-6, 6-4, 1-6, 2-6, 6-2.

"Ce match me laisse des regrets", lance-t-il avec son calme historique. "Je me souviens que mon cœur m’avait joué des tours. Il battait de manière irrégulière. Mon début de match est catastrophique. Je suis mené deux sets à rien quand il pleut. À mon retour, j’étais à l’aise. Je lui ai mis un puis deux sets sans difficulté. Il était fatigué. Moi pas. Malheureusement, il faisait noir. Nous avons dû achever le match le lendemain. À 1-1, je le breake. À ce moment-là, je me dis que si je remporte tous mes services, je suis en finale d’un Grand Chelem. C’était le début de la fin. Mon bras pesait 1.000 kilos. Ce dernier set est mon seul souvenir négatif de cette quinzaine incroyable."

Son Wimbledon 2002 avait démarré quelques semaines plus tôt. "Je m’étais séparé de David Feldgate, mais j’étais mentalement bien dans le coup. J’avais joué un tournoi sur gazon pour arriver une semaine plus tôt à Londres, où j’avais loué un appartement. Je m’étais vraiment bien entraîné."

Tout son jeu était bien en place. Dans sa tête, il était convaincu qu’il pouvait aller loin malgré ses 21 ans. Il a même bénéficié de ce brin de chance au tirage.

"Oui, j’ai eu deux premiers matchs idéaux face à l’Espagnol Galo Blanco et à l’Américain Vincent Spadea. J’ai essayé des trucs dans mon jeu car je menais vite dans ces matchs. Tout marchait pas mal. Ma confiance était au top."

Au troisième tour, il défie la tête de série n°5, Yevgueny Kafelnikov. "Je n’avais rien à perdre. En plus, je me sentais en bonne forme. Je jouais sur le court central pour la première fois. Je le trouvais magnifique. J’ai vite été à l’aise."

(...)

