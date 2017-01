David Goffin (ATP 11) aura donc désormais rendez-vous avec Ivo Karlovic (ATP 21) à l'Australian Open suite à sa victoire contre Radek Stepanek (ATP 102).

Le géant croate, qui avait bataillé pendant 5h14 pour s'imposer 22-20 (!) au cinquième set contre l'Argentin Horacio Zeballos (ATP 68) au premier tour, a également connu un après-midi tranquille, jeudi, en dominant l'Australien Andrew Whittington (ATP 194), 6-4, 6-4, 6-4.

"Mes jambes étaient un peu lourdes au début", raconta-t-il, "mais après trois jeux, j'ai commencé à bien mieux me déplacer. J'ai eu une poussée d'adrénaline. Le bruit causé par les supporters australiens m'a donné de l'énergie. Ensuite, j'étais bien en jambes et tout s'est bien passé. Maintenant, je sais que contre David, ce sera un match difficile. Il est un très bon joueur. Il court comme un lapin et il retourne très bien."

Il s'agira de la première confrontation entre David Goffin, 26 ans, et Ivo Karlovic, 37 ans, monsieur 11.000 aces depuis le début de sa carrière. Enfin, oui et non. Les deux se sont en effet affrontés pas plus tard que vendredi dernier, en finale du Kooyong Classic, le tournoi exhibition en guise de préparation à l'Australian Open. Le Liégeois s'était imposé 7-6 (7/2).

"Le match à Kooyong n'a duré qu'un set et il pleuvait. Ce n'était donc pas pour du vrai. J'ai néanmoins pris note de certaines choses, que je vais garder pour moi", sourit-il. "Je sais que j'ai des armes que je peux utiliser pour faire mal à mes adversaires. Oui, David retourne très bien, mais si mon service passe, personne ne peut le retourner. Et j'espère qu'il passera samedi", conclut-il.