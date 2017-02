La Belgique mène 1-2 en Allemagne après la deuxième journée du match de Coupe Davis opposant les deux pays à Francfort au 1er tour du groupe mondial de Coupe Davis, mais pour Johan Van Herck, rien n'est acquis et l'Allemagne reste favorite des deux derniers simples.

Ruben Bemelmans et Joris De Loore ont battu les frères Alexander et Mischa Zverev en cinq sets 6-3, 7-6 (7/4), 4-6, 4-6, 6-3 et 3h13 de jeu dans le double, samedi.

"Nous étions confiants en nos chances avant ce double et nous avons prouvé que c'était justifié. Nous étions meilleurs tennistiquement et, quand c'est devenu difficile à la fin, c'est encore nous qui avons montré le plus de caractère", dit Johan Van Herck.

"A 2-2, je leur ai dit que la situation était la même qu'à 2-1: il restait un set à gagner. C'est vrai que nous venions de rater douze balles de break d'affilée mais c'est toujours mieux d'avoir plus d'occasions qu'aucune."

La décision tombera dimanche après l'un des deux derniers simples. Le vainqueur sera qualifié pour les quarts de finale, le perdant jouera un barrage pour assurer son maintien.