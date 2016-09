Tennis

On s'attendait à ce que la Belgique assure le maintien au sein du groupe mondial de Coupe Davis dimanche après l'un des deux derniers simples face au Brésil, mais Ruben Bemelmans et Joris De Loore ont déjoué tous les pronostics en s'imposant dès samedi en cinq sets dans le double face à Marcelo Melo et Bruno Soares, deux joueurs du top 10 mondial du double.

"Je n'avais même pas espéré un tel scénario", a avoué le capitaine belge Johan Van Herck. "C'est un scénario incroyable. On ne partait pas dans l'idée de gagner le match, mais de grandir en tant qu'équipe de double. Au début, Ruben et Joris étaient un peu stressés, un peu hésitants, mais ils se sont améliorés au fil du match. Tous les deux ont vraiment sorti un gros match. Ruben a très bon joué et Joris a grandi au fur et à mesure. A la fin, ils ont vraiment atteint un très haut niveau. C'est à 3-2 dans le 5e set que j'ai senti que l'on pouvait gagner".

Le double a souvent été cause de tracas pour la Belgique en Coupe Davis. Avec ce qu'ils ont montré samedi, Bemelmans et De Loore pourraient-ils devenir la paire de double de l'équipe belge? "Ils ont montré aujourd'hui qu'ils pouvaient l'être, mais il faut confirmer à l'avenir. C'est à eux de continuer à jouer ensemble et de confirmer sur le circuit. Il faut continuer à travailler sur ces bases. La sélection a été faite en fonction de ce double, j'avais l'idée d'associer Ruben et Joris dès le début. Ils ont pu travailler ensemble en se concentrant sur le double pendant toute la semaine. Nous ne voulions pas voir deux joueurs de simple jouer ensemble, mais avoir une vraie équipe de double. Nous nous sommes beaucoup entraînés, et cela a porté ses fruits".

Le maintien assuré, les deux derniers simples de dimanche, qui seront joués en deux sets, seront disputés pour l'honneur. "On verra qui jouera, nous n'y avons pas encore réfléchi, nous ne pensions pas être là où nous sommes aujourd'hui", avance Johan Van Herck. "Il faut laisser passer une nuit, nous verrons qui se sent comment demain, mais il est important de prendre ces matches au sérieux, pour le public, pour les organisateurs".





Une paire Bemelmans-De Loore qui vaut... de l'or

Ruben Bemelmans et Joris De Loore ont créé la grosse surprise en battant en double l'une des meilleures paires au monde, offrant à la Belgique un troisième point, décisif, dans son duel face au Brésil en barrage pour le groupe mondial, samedi à la Sleuyter Arena d'Ostende.

Ruben Bemelmans et Joris De Loore ont en effet battu Marcelo Melo et Bruno Soares, respectivement 3e et 5e joueur de double au monde, en cinq sets 3-6, 7-6 (7/5), 4-6, 6-4 et 6-4, au bout de 3 heures et 22 minutes de jeu.

Bruno Soares avait remporté l'US Open en double la semaine dernière.

Vendredi, la Belgique menait déjà 2 à 0 grâce à David Goffin (ATP 14), victorieux de Thiago Monteiro (ATP 101) 6-2, 6-2, 6-0 et grâce à Steve Darcis (ATP 103) tombeur de Thomaz Belluci (ATP 79) 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 6-3.

Finaliste en 2015, et battue au premier tour du groupe mondial en mars par la Croatie à Liège, la Belgique jouera bien de nouveau en 2017 dans un groupe mondial qu'elle n'a plus quitté depuis 2012.





Bruno Soares: "Bravo aux Belges, ils méritent leur victoire"

Spécialistes du double, les Brésiliens Marcelo Melo, 3e mondial en double, et Bruno Soares, 5e mondial, se sont inclinés en cinq sets face à Ruben Bemelmans et Joris De Loore, qui ont permis à la Belgique de mener 3-0 et d'assurer son maintien au sein du groupe mondial de Coupe Davis, samedi à Ostende.

"Je ne dirais pas que c'est une surprise, je dirais plutôt 'Bravo' aux Belges'. Il n'y a rien d'autre à dire", déclare Bruno Soares, qui vient de remporter le double à l'US Open avec le Britannique Jamie Murray. "Ils ont joué à un très haut niveau. Nous avons bien commencé le match et je pense que si nous avions gagné le 2e set (remporté au tie break par les Belges, ndlr), nous aurions mené deux sets à rien et nous aurions eu une bonne chance de gagner le match. Mais les Belges ont été très courageux , ils ont très bien servi. Ils méritent de gagner".

"J'ai fait de mon mieux", dit de son côté Marcelo Melo. "Tout le monde sait à quel point la Coupe Davis compte à mes yeux. Je suis très déçu, j'ai même du mal à en parler".