Le capitaine de l'équipe belge de Coupe Davis revient sur la suite de la compétition.

Buenos Aires n’a que ses larmes pour pleurer la défaite de Guido Pella. L’Argentin menait deux sets à zéro lors du 5e match décisif du 1er tour de Coupe Davis qui a été joué lundi en raison de la pluie et du match marathon entre Berlocq et Lorenzi. Alors que le public était sur le point de fêter ses héros qui avaient effacé un handicap de 0-2 vendredi soir, la fête a été annulée à cause de Fabio Fognini (ATP 45) qui s’est imposé 2-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 en 4 heures et 15 minutes.

L’Italie, qui pensait que les succès initiaux de Paolo Lorenzi et d’Andreas Seppi face à Guido Pella et Carlos Berlocq étaient suffisants, ont dû batailler pour arracher le dernier ticket pour les quarts. Un quart qui les emmènera en Wallonie, sur les terres d’un certain Steve Darcis.

Programmée du 7 au 9 avril, la rencontre pourrait avoir lieu à Liège ou à Charleroi. Le choix de la surface doit encore être décidé. “Je viens d’apprendre le nom de notre prochain adversaire. Je dois d’abord discuté mardi avec les dirigeants de l’AFT. J’entends beaucoup le nom de Charleroi. Il y a Liège aussi ou Forest National. Tous ces endroits me conviennent. Quant à la surface, j’ai ma petite idée, mais j’en parlerai demain (lisez: mardi) avec les joueurs”, nous confiait le capitaine Johan Van Herck en cours de soirée malgré son état de fatigue avancé.

La Belgique a battu l’Italie à trois reprises lors des huit précédentes confrontations entre les deux nations. La plupart d’entre elles ont eu lieu durant les années 50 et 60. Une autre époque !

Le dernier duel remonte à 16 ans. En l’an 2000, la Belgique des frères Olivier et Christophe Rochus, de Filip Dewulf et de Tom Van Houdt avait largement battu (4-1) l’Italie de Gaudenzi et de Sanguinetti sur la terre battue de Venise.

L’Italie peut compter sur un trio intéressant composé de Fognini (45), Lorenzi (46) et Seppi (75). Rien d’insurmontable pour le quatuor Goffin-Darcis-Bemelmans et De Loore. Goffin sera-t-il présent ? Seule certitude, si l’équipe est au complet, les Belges partiront clairement favoris face aux Italiens. Demi-finale en vue…

“Je n’irais pas jusque là. Il est clair que je préfère affronter l’Italie à la maison plutôt que l’Argentine chez elle. Fognini, Lorenzi ou Seppi sont des fidèles de la Coupe Davis ce qui signifie qu’ils jouent avec leur coeur. Comme nous. Eux pensent certainement que le coup est jouable. Nous aussi. Les deux nations se ressemblent”, conclut Johan Van Herck avant de décompresser enfin d’un très long week-end.