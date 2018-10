La Fédération royale belge de tennis (FRBT) a annoncé mardi à Liège le nom du nouveau capitaine de l'équipe de Fed Cup. Il s'agit comme prévu de Johan Van Herck, 44 ans, déjà capitaine de l'équipe masculine. L'entrée en fonction du nouveau capitaine est programmée le week-end des 9 et 10 février 2019 au Country-Hall de Liège lors d'un certain Belgique-France, comptant pour le premier tour du Groupe Mondial de la Fed Cup.

André Stein, président de la FRBT, a expliqué que la Fédération avait désiré prendre son temps afin de dénicher un capitaine disponible et agréé par les joueuses. Elle s'est dès lors tournée vers l'actuel capitaine de l'équipe masculine de Coupe Davis qui doublera donc durant un an le capitanat lors des compétitions masculines et féminines.

"C'est d'abord un honneur et une marque de confiance de la Fédération. Avant de donner mon accord, j'en ai discuté avec les membres de l'équipe de Fed Cup. Je leur ai expliqué ma vision des choses et le retour a été positif. J'ai alors accepté la proposition", a expliqué Johan Van Herck qui connaîtra une entrée en matière particulière avec la gestion, en une semaine, de la rencontre de qualification au Brésil avec les hommes puis du premier tour du Groupe mondial de Fed Cup, à Liège, face à La France.

Le nouveau capitaine s'est dit serein par rapport à ce calendrier chargé. "Le fait de désormais jouer sur deux jours (NDLR : le vendredi et le samedi) le tour qualificatif avec les hommes me permettra d'être à Liège dès lundi afin de préparer en toute sérénité la rencontre face à la France."

Ce sera les 9 et 10 février 2019 à Liège. Les places seront mises en vente dès la fin du mois d'octobre au prix de 32 euros par jour.