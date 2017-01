Tennis Il y a 12 mois, Angélique Kerber était une joueuse qui peinait à s’imposer dans leet qui était freinée dans son ascension par une réputation de râleuse. À 28 ans, elle ignorait encore qu’elle remporterait deux levées du Grand-Chelem et qu’elle finirait l’année à la première place mondiale !

À 28 ans, elle explose

À l’image de Stan Wawrinka, Angélique Kerber a pris le temps avant de percer au plus haut niveau. À 28 ans, elle a remporté sa première levée du Grand Chelem il y a tout juste un an en battant en finale l’inoxydable Serena Williams. Avant de se rendre à Melbourne, elle n’était que 10e mondiale. Personne ne s’attendait à ce qu’elle détrône un jour Serena. Après des demi-finales à Miami et à Charleston, elle remporte son tournoi de Stuttgart. Sa suite de saison sur terre battue est catastrophique avec des défaites au premier tour à Madrid, à Rome et Roland-Garros. Elle reverdit sur gazon avec une finale perdue à Wimbledon face à Serena Williams. Une médaille d’argent et une finale à Cincinnati plus loin, elle débarque à l’US Open avec un rêve fou : devenir la première joueuse au ranking WTA. Elle réalise le doublé Australian Open-US Open et monte sur le trône. Un trône qu’elle a du mal à digérer même si elle s’est encore hissée en fin de saison en finale du Masters. Une saison folle qui demande confirmation en 2017. En 2016, elle a remporté 63 matches !





Une caractérielle ingérable

Angélique Kerber a mis du temps à percer au plus haut niveau car elle avait une mauvaise réputation. Elle contestait trop souvent les décisions arbitrales, à la limite du fair-play avec ses adversaires. "À cause de cette attitude négative, j’ai perdu beaucoup de matches, je restais focalisée sur un point perdu pendant longtemps", reconnaît-elle.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.