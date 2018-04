Bye bye Key Biscayne, bonjour Downtown Miami. Celles et ceux qui connaissent les deux comprennent tout de suite le problème. Key Biscayne, c’est la mer qui vous entoure, les palmiers et la plage dans une ambiance décontractée, chic et festive. Downtown Miami, c’est le ciment et le bruit !

Après 31 ans sous les palmiers, voilà un des plus grands tournois du circuit qui prend un virage total pour se retrouver hébergé par le stade des Miami Dolphins, une franchise de la NFL, el foot américain. Ici, ils ont beau nous dire que les infrastructures

seront “Amazing !” nous tout ce qu’on voit c’est qu’on échange une île paradisiaque pour un parking géant près de l’autoroute. Et on ne fait pas dans la métaphore ici, c’est bien sur un parking géant que va être installé le nouveau complexe. Bon courage pour y créer du charme.

(...-