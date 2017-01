Kim Clijsters a été nominée au mois de septembre pour rejoindre en 2017 le Hall of Fame de tennis. Elle est aujourd'hui officiellement choisie. L'ancien N.1 mondial l'Américain Andy Roddick et la joueuse néerlandaise en fauteuil roulant Monique Kalkman-van den Bosch ont reçu ce même honneur. Ils seront accueillis dans le Hall of Fame mardi soir lors d'une cérémonie organisée à l'Open d'Australie de Melbourne.

Le samedi 22 juillet, l'entrée officielle se déroulera à Newport (Rhode Island). Plus de vingt légendes du tennis, toutes membres du Hall of Fame, seront présentes à Melbourne pour accueillir les nouveaux membres à la Rod Laver Arena. Parmi eux, Rod Laver, Margaret Court, Ken Rosewall, Pat Rafter, Stan Smith, Lindsay Davenport et John McEnroe. Roddick et Kalkman-van den Bosch seront personnellement présents, pas Clijsters. Elle a accouché de son 3e enfant fin octobre. Elle sera toutefois présente via une vidéo.

"Je me sens très, très honorée", a déclaré Clijsters. "C'est un immense honneur que son nom se trouve soudain parmi les plus grandes joueuses de tennis que l'on admirait enfant et parmi quelques-unes des formidables joueuses que j'ai rencontrées lors de ma carrière."

Pour prétendre entrer au Hall of Fame, il faut avoir arrêté sa carrière depuis au moins cinq ans et avoir eu une carrière internationale remarquable "marquée par son intégrité, caractère et fair play".

Clijsters, 33 ans, a mis un point final à sa carrière en 2012. Elle a gagné 41 titres WTA dont 4 Grands Chelems: Open d'Australie en 2011, et US Open en 2005, 2009 et 2010. Elle a été finaliste à deux reprises à Roland-Garros et double demi-finaliste à Wimbledon. Elle a occupé la place de N.1 mondiale pendant 20 semaines.

En juillet 2016, Justine Henin est devenue la première Belge de l'histoire à entrer dans le prestigieux Hall of Fame du tennis.