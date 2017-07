Présente à Wimbledon, Kim Clijsters ne chôme pas entre ses diverses activités médiatiques et sa participation au tournoi des Légendes. Venue à Londres pour aider Yanina Wickmayer, l’ancienne numéro 1 au classement WTA a évoqué son travail avec l’Anversoise…

"On bosse pour lui redonner de la motivation et la passion pour le tennis. Elle a toujours travaillé très dur mais l’année écoulée ne lui a pas donné beaucoup d’occasions de se sentir confiante sur le court. Il faut ramener ça dans sa vie. Je pense qu’on a fait du bon boulot ici : elle est motivée, travaille dur, va se marier samedi donc ça lui donne aussi des choses agréables en vue. Parce que c’est dur vous savez de traverser une saison pareille, de perdre des rencontres malgré des balles de match car ensuite ça vous reste dans la tête. C’est difficile. J’allais venir à Wimbledon de toute manière et elle m’a juste demandé de venir deux jours plus tôt pour qu’on tape un peu et qu’elle se détende en allant faire des choses un peu fun hors des courts. J’essaie juste d’être une amie et de l’aider quand je peux. Je me soucie de Yanina, comme une amie et un être humain. Je veux qu’elle soit heureuse, que de belles choses lui arrivent. C’est bien de partager et il y a toujours eu ça entre nous : elle devait avoir 12, 13 ou 14 ans et elle s’entraînait à côté de moi, et 17 ou 18 ans quand elle venait passer du temps à la maison. Cela a été agréable de la voir grandir et atteindre le plus haut niveau. C’est bien d’aider, de juste être là pour quelqu’un, d’aider à enlever un peu de pression. J’adore l’aider mais je ne peux pas voyager 20 ou 25 semaines par an."

(...)

