Associée à la Roumaine Monica Niculescu, Kirsten Flipkens a été éliminée au 3e tour (8es de finale) du double dames aux Internationaux de Grande-Bretagne lundi sur le gazon londonien.

Kirsten Flipkens et Monica Niculescu ont été battues par la première paire tête de série formée par la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic, finalistes en 2014 à Wimbledon et lauréates à l'Open d'Australie et à Birmingham cette année. Le score: 6-3, 6-4 en une heure et une minute de jeu.

Il n'y a plus de Belges dans le tableau du double dames. Plus tôt dans la journée, Elise Mertens, associée à la Néerlandaise Demi Schuurs (N.8), avait en effet aussi été éliminée, par l'Américaine Nicole Melichar et la Tchèque Kveta Peschke (N.12) 7-6 (7/4) et 6-3 en 1 heure et 38 minutes de jeu.

Par contre, Kirsten Flipkens poursuit son tournoi, mais en double mixte, avec le Néerlandais Robin Haase. Le duo doit encore jouer son 2e tour (16es de finale) lundi contre l'Américain Rajeev Ram et la Slovène Andreja Klepac.