Kirsten Flipkens, associée à la Canadienne Eugenie Bouchard, s'est qualifiée pour la finale du tournoi de tennis WTA de Luxembourg, en double, épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, vendredi.

Kirsten Flipkens et Eugenie Bouchard ont pris la mesure en demi-finales des Allemandes Anna-Lena Friedsam et Antonia Lottner en 1 heure et 34 minutes de jeu: 5-7, 7-5 et 10/4 au super jeu décisif.

En finale, la paire belgo-canadienne sera opposée à l'Américaine Varvara Lepchenko et la Hongroise Fanny Stollar ou à la Néerlandaise Lesley Kerhove et la Bélarusse Lidziya Marozava.

Il s'agit de la 4e finale en double dans un tournoi WTA pour Kirsten Flipkens, 31 ans, qui s'était imposée à Québec en 2012, s'inclinant à Rosmalen en 2013 et à Monterrey au Mexique en 2016.